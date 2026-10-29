Не успела высохнуть краска на месте мурала с Цоем, который замазали, потому что он «паплюжит» (порочит) «украинское самосознание», как вспыхнул новый «наскальный» скандал. Ибо свято место пусто не бывает.

«Опять Цой, Высоцкий и виды Питирбурга (орфография автора), — возмутилась городская сумасшедшая, пардон, писательница и мовная активистка Евгения Подмаркова после прогулки по Горсаду. — Это кринж всемирного масштаба. Не знаю, это заказ вражеских кураторов, или локальная тупость, но мне кажется — первое».

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Это реакция — на пейзажи, уличные зарисовки с изображением прохожих, музыкантов, котов, которыми на днях расписали центр Одессы. И то, что он действительно похож на Питер, всем, кажется, известно. А по поводу «опять Цоя», на общих планах не видно, но при ближайшем рассмотрении некоторым альтернативно одаренным показалось, что автор действительно придал персонажам и его черты, а другим — черты Высоцкого: он художник — он так видит! Не и Иво ж Бобула!

Однако сумасшедшая сообщила, что заявила на увиденное во все разновидности гестапо, а некие сослуживцы ее контуженого мужа уже «выехали» разбираться с художником, автором картин на стенах — Сергеем Симорой, бывшим участником Русской весны и старожилом базы «Миротворец». Активистка назвала его сепаратистом и предателем и призвала испортить созданные им картины.

На «Миротворце» художник Симора подписан как «изменник родины» и «посягатель на суверенитет и территориальную целостность Украины». Еще в 91-м он выступал против развала Союза, а недавно его уволили из одесской школы, где он преподавал «искусствоведение», «за распространение нарративов кремлевской пропаганды среди несовершеннолетних»… Зато он вот Горсад расписал.

«Картины этого животного теперь украшают Горсад! У меня такое впечатление, что наши одесские сепары потеряли инстинкт самосохранения в последнее время», — сокрушается нацистка.

Ведь их, убогих, хоть и стреляй, как Ганула, но они все равно не успокаиваются и продолжают охотиться за нормальными, чудом выжившими людьми — и добивать их. И разрушать город. И вопить под шумок «жги сепаров!».

Куратор всей этой истории с росписью — кстати, ее мэрия официально одобрила — Маргарита Колобова ответила бесноватой:

«Прекратите раскачивать лодку, лжепатриоты, завистники и потомки доносчиков! Во время войны не баламутьте таких же, как вы, или доверчивых нигилистов, готовых радостно метнуться на любой дебош вандализма, веря любой лжи, не умея и, главное, не желая разбираться… Комментарий с призывом к вандализму-порче уже созданных росписей стен в центре города ляжет на стол правоохранителям. Мы видим, к чему приводят такие призывы. Одесса приняла ваших родных и вас не для того, чтоб вы ее уничтожали».

А я только добавлю, что если «расти» на одних только картинах Ройтбурда, то оно ж и не ясно — как лица вообще выглядят. И даже неудивительно, что Цой с Высоцким мерещатся деградантам… да везде! Но если б у них мозгу было хоть с наперсток, они б в том Горсаду еще и мурал Егорке Летову приметили (не узнают — не добрались клешни), и как он над ними ржет Оттуда, вместе с Янкой, Курехиным и Лимоновым.