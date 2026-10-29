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Власти Молдовы решили залатать 20% дыру в бюджете за счёт новых налогов с Приднестровья.

Об этом заявил посол РФ в Молдове Олег Озеров на пресс-конференции в Тирасполе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал введение НДС и акцизов на приднестровский импорт с 1 сентября, из-за чего недавно в Тирасполе прошла акция протеста.

«Те деньги, которые сейчас открыто изымает в свой бюджет Молдова, никоим образом в экономику Приднестровья не возвращается. Иначе говоря, у людей просто из кармана вынимают деньги в виде НДС, в виде таможенных пошлин, их вынимают у бизнеса, их вынимают у граждан. И это делается под лозунгом «выравнивания экономических условий». Большей откровенности даже трудно ждать было от властей Молдовы, которые открыто заявляют, что они просто забирают эти деньги из экономики Приднестровья. Политика эта ведёт в тупик. Она не принесёт никаких дивидендов ни Приднестровью ни Молдове. Потому что Молдова, в конечном счёте, если она сама всерьёз говорит о том, что они там вот «реинтегрируют», то тогда вы должны всё это и финансировать. А деньги-то у вас есть? Если дефицит бюджета Республики Молдова сегодня достигает 20 %», – обратил внимание посол.

«Мы видим, как судорожно эту вот эту дыру в бюджете пытаются залатать за счёт Приднестровья, за счёт роста налогов, за счёт роста тарифов, роста квартплаты, ну и всего-всего-всего. Уже становятся эти платы неподъёмными для уязвимых слоёв населения, что на правом, что на левом берегу. Это что? Россия опять виновата?», – добавил Озеров.

Он напомнил, что это власти Молдовы отказались от дешёвых энергоресурсов во имя «свободы, независимости и демократии».