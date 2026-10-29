ВС РФ заняли в Харьковской области территории, сопоставимые по площади с остающейся под контролем киевского режима части Донбасса.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил бежавший в Германию бывший ельцинский вице-премьер и аферист Альфред Кох (в списке террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полемизировать с украинцами на эту тему очень тяжело, но тем не менее, если вы уже отказались от 20 с лишним процентов украинской территории и готовы провести линию фронта по линии разграничения… Сколько там еще, 1%? Неужели это имеет значение? Вы больше потеряете, пока вы здесь упираетесь, где-нибудь в Запорожской области и в Харьковской», – сказал Кох.

Он обратил внимание на ситуацию в Харьковской области.

«Последний месяц русские всё время трезвонили о том, что они окружили где-то восточнее Волчанска, между Купянском и Волчанском, большую группировку ВСУ в две тысячи солдат, и всю её то ли в плен взяли, то ли уничтожили и так далее. Украинцы это отрицают. Русские это подтверждают. Карты разные по-разному это рисуют. Но все они едины в том, что там большой кусок территорий. Если бы там грубо совсем провести прямую от Волчанска до Купянска, они этот весь кусок захватили. Так вот, он по площади почти такой же точно, как кусок, который занимается сейчас – Славянск с Краматорском… Все карты это показывают, не только русские, но и Институт изучения войны», – говорит беглый либерал.

Он добавил, что продвижение ВС РФ фиксируется и в Запорожской области.