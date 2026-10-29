Миршаймер: Европа не потянет растущие запросы Зеленского

Анатолий Лапин.  
29.10.2026 13:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Европа не сможет обеспечить всё возрастающее бремя экономической поддержки бандеровской Украины.

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил американский профессор Джон Миршаймер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа не сможет обеспечить всё возрастающее бремя экономической поддержки бандеровской Украины. Об этом в...

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«В конце 2025 года мы договорились выделить Украине 52 миллиарда долларов на 2026 год и 52 миллиарда долларов на 2027-й. Этим летом Зеленский заявил, что этих средств недостаточно, и нужно ещё 27 миллиардов долларов.

В 2027 году, по словам Зеленского, Украине понадобится ещё 82 миллиарда долларов на финансирование войны – в дополнение к уже обещанным 52 миллиардам. Вы действительно верите, что Европа сможет выделить такие суммы? Я даже не знаю, где они возьмут те 52 миллиарда, которые уже пообещали.

Когда я смотрю на финансовое положение Украины, я не понимаю, как она будет финансировать эту войну в дальнейшем. Кроме того, разрушается инфраструктура: мосты, железнодорожные локомотивы, рельсы, вокзалы, транспортная сеть и энергетическая система. Это будет иметь огромные последствия для ситуации на передовой», — заявил Миршаймер.

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English version :: Читать на английском Миршаймер: Европа не потянет растущие запросы Зеленского

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