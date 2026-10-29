«Мы ведём себя с бандеровцами как бесхребетный трус!» – экс-премьер Польши

АнатолийЛапин.  
29.10.2026 13:51
  (Мск) , Варшава
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Дзен, Политика, Польша, Украина


Польша должна остановить финансирование услуг «Старлинка» для Украины в ответ на продолжающуюся героизацию бандеровщины в Киеве.

Об этом в эфире «RadioZet»заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша должна остановить финансирование услуг «Старлинка» для Украины в ответ на продолжающуюся героизацию бандеровщины...

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«Я хочу, чтобы Польша вела себя как мужчина, а не как бесхребетный трус. Польша ведет себя как бесхребетный трус.

Польские власти не могут заставить себя говорить серьезным тоном и терпят все, что вытворяет Киев.

То, что сделал Львовский облсовет, вытекает из того, что сделала Верховная рада в декабре прошлого года.  Украинский парламент составляет список самых важных памятных дат, которые будут отмечаться в следующем году. И такая резолюция была принята в декабре 2025 года, и Роман Шухевич был включен в список как достойный высших почестей. Так что Львовский областной совет сделал то, что ему велел парламент

Я лишь ставлю под сомнение действия польской дипломатии. Почему они не заметили этот список? В нем не только Шухевич. Там много активистов ОУН и УПА, и большая часть из них – убийцы, которые убивали поляков.

На вопрос, что должно в ответ предпринять польское правительство, Миллер заявил, что считает целесообразным прекратить военную помощь Украине и финансирование услуг «Старлинк»:

«Прекратить помощь Украине. Оно должно четко заявить, что Польша этого не потерпит, и у Польши есть разные способы, как говорится, показать свою силу. Когда Зеленский, например, назвал одну из воинских частей в честь героев УПА, Польше следовало бы прекратить субсидировать «Старлинк». Пусть придумают какую-нибудь другую аналогичную услугу, но мы за нее платить не будем, потому что дело не только в том, что ее предоставляет Илон Маск, а в том, что платим за нее мы, Польша. Зачем нам это делать?».

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English version :: Читать на английском «Мы ведём себя с бандеровцами как бесхребетный трус!» – экс-премьер Польши

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