«Мы ведём себя с бандеровцами как бесхребетный трус!» – экс-премьер Польши
Польша должна остановить финансирование услуг «Старлинка» для Украины в ответ на продолжающуюся героизацию бандеровщины в Киеве.
Об этом в эфире «RadioZet»заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я хочу, чтобы Польша вела себя как мужчина, а не как бесхребетный трус. Польша ведет себя как бесхребетный трус.
Польские власти не могут заставить себя говорить серьезным тоном и терпят все, что вытворяет Киев.
То, что сделал Львовский облсовет, вытекает из того, что сделала Верховная рада в декабре прошлого года. Украинский парламент составляет список самых важных памятных дат, которые будут отмечаться в следующем году. И такая резолюция была принята в декабре 2025 года, и Роман Шухевич был включен в список как достойный высших почестей. Так что Львовский областной совет сделал то, что ему велел парламент…
Я лишь ставлю под сомнение действия польской дипломатии. Почему они не заметили этот список? В нем не только Шухевич. Там много активистов ОУН и УПА, и большая часть из них – убийцы, которые убивали поляков.
На вопрос, что должно в ответ предпринять польское правительство, Миллер заявил, что считает целесообразным прекратить военную помощь Украине и финансирование услуг «Старлинк»:
«Прекратить помощь Украине. Оно должно четко заявить, что Польша этого не потерпит, и у Польши есть разные способы, как говорится, показать свою силу. Когда Зеленский, например, назвал одну из воинских частей в честь героев УПА, Польше следовало бы прекратить субсидировать «Старлинк». Пусть придумают какую-нибудь другую аналогичную услугу, но мы за нее платить не будем, потому что дело не только в том, что ее предоставляет Илон Маск, а в том, что платим за нее мы, Польша. Зачем нам это делать?».
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