Польша должна остановить финансирование услуг «Старлинка» для Украины в ответ на продолжающуюся героизацию бандеровщины в Киеве.

Об этом в эфире «RadioZet»заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу, чтобы Польша вела себя как мужчина, а не как бесхребетный трус. Польша ведет себя как бесхребетный трус.

Польские власти не могут заставить себя говорить серьезным тоном и терпят все, что вытворяет Киев.

То, что сделал Львовский облсовет, вытекает из того, что сделала Верховная рада в декабре прошлого года. Украинский парламент составляет список самых важных памятных дат, которые будут отмечаться в следующем году. И такая резолюция была принята в декабре 2025 года, и Роман Шухевич был включен в список как достойный высших почестей. Так что Львовский областной совет сделал то, что ему велел парламент…

Я лишь ставлю под сомнение действия польской дипломатии. Почему они не заметили этот список? В нем не только Шухевич. Там много активистов ОУН и УПА, и большая часть из них – убийцы, которые убивали поляков.