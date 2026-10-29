В Польше появился свой Арестович: «Скоро ядерное оружие России станет бесполезным!»
Европа превосходит Россию по военным возможностям, кроме ядерного оружия, но скоро эта проблема якобы разрешится сама собой.
Об этом в студии польского издания Gazeta Wyborcza заявил бывший руководитель Департамента надзора за вооруженными силами в Бюро национальной безопасности Польши генерал Ярослав Крашевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американская политика привела к ситуации, когда в страны-члены был направлен масштабный поток финансовых средств. Это позволило возобновить работу национальных оборонных предприятий и дало возможность ускорить финансирование текущих программ закупок вооружений. И, откровенно говоря, если суммировать все эти возможности, то в совокупности Европа располагает значительно большими ресурсами, чем Российская Федерация», – сказал генерал.
При этом с сожалением заметил, что у Европы нет превосходства над Россией в ядерном оружии.
«Однако — и это существенное различие — российский арсенал уже устарел, и, к их несчастью, он продолжает ветшать. В скором времени он станет бесполезным, хотя пока еще существует. У Европы нет сопоставимого арсенала, и в обозримом будущем вряд ли появится. С другой стороны, по части обычных вооружений мы, безусловно, значительно опережаем как по количественным показателям, так и по оценке боевого потенциала, который рассчитывается по специальным формулам», – заявил поляк.
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