В Польше появился свой Арестович: «Скоро ядерное оружие России станет бесполезным!»

Игорь Шкапа.  
29.10.2026 12:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Польша, Пропаганда, Россия, Русофобия


Европа превосходит Россию по военным возможностям, кроме ядерного оружия, но скоро эта проблема якобы разрешится сама собой.

Об этом в студии польского издания Gazeta Wyborcza заявил бывший руководитель Департамента надзора за вооруженными силами в Бюро национальной безопасности Польши генерал Ярослав Крашевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа превосходит Россию по военным возможностям, кроме ядерного оружия, но скоро эта проблема якобы...

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«Американская политика привела к ситуации, когда в страны-члены был направлен масштабный поток финансовых средств. Это позволило возобновить работу национальных оборонных предприятий и дало возможность ускорить финансирование текущих программ закупок вооружений. И, откровенно говоря, если суммировать все эти возможности, то в совокупности Европа располагает значительно большими ресурсами, чем Российская Федерация», – сказал генерал.

При этом с сожалением заметил, что у Европы нет превосходства над Россией в ядерном оружии.

«Однако — и это существенное различие — российский арсенал уже устарел, и, к их несчастью, он продолжает ветшать. В скором времени он станет бесполезным, хотя пока еще существует. У Европы нет сопоставимого арсенала, и в обозримом будущем вряд ли появится. С другой стороны, по части обычных вооружений мы, безусловно, значительно опережаем как по количественным показателям, так и по оценке боевого потенциала, который рассчитывается по специальным формулам», – заявил поляк.

Метки:

English version :: Читать на английском В Польше появился свой Арестович: «Скоро ядерное оружие России станет бесполезным!»

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