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Украина будет либо нейтральной, либо ее не будет вообще.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, подошли ли мы к тому моменту, за которым альтернативой нейтралитету Украины станет прекращения ее существования.

«Да, мы подошли к этому моменту. Да, это так и звучит. Либо Украина будет нейтральная, либо её не будет», – сказал политолог.

При этом он считает, что Украина может и должна быть нейтральной даже после войны с Россией.