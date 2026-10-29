Укро-политолог: Единственная гарантия нашего существования – добрососедские отношения с РФ
Украина будет либо нейтральной, либо ее не будет вообще.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий спросил, подошли ли мы к тому моменту, за которым альтернативой нейтралитету Украины станет прекращения ее существования.
«Да, мы подошли к этому моменту. Да, это так и звучит. Либо Украина будет нейтральная, либо её не будет», – сказал политолог.
При этом он считает, что Украина может и должна быть нейтральной даже после войны с Россией.
«Залог будущего процветания Украины – нейтралитет, внеблоковость, безъядерный статус. Это всё должно быть частью как раз будущей стратегии Украины, будущей концепции Украины. И когда кто-то говорит «а у нас такой сосед», извините пожалуйста, главная гарантия безопасности Украины – это добрососедские отношения со всеми соседями», – заявил Бондаренко.
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