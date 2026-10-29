Укро-политолог: Единственная гарантия нашего существования – добрососедские отношения с РФ

Игорь Шкапа.  
29.10.2026 16:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина будет либо нейтральной, либо ее не будет вообще.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет либо нейтральной, либо ее не будет вообще. Об этом в беседе с...

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Ведущий спросил, подошли ли мы к тому моменту, за которым альтернативой нейтралитету Украины станет прекращения ее существования. 

«Да, мы подошли к этому моменту. Да, это так и звучит. Либо Украина будет нейтральная, либо её не будет», – сказал политолог.

При этом он считает, что Украина может и должна быть нейтральной даже после войны с Россией.

«Залог будущего процветания Украины – нейтралитет, внеблоковость, безъядерный статус. Это всё должно быть частью как раз будущей стратегии Украины, будущей концепции Украины. И когда кто-то говорит «а у нас такой сосед», извините пожалуйста, главная гарантия безопасности Украины – это добрососедские отношения со всеми соседями», – заявил Бондаренко.

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English version :: Читать на английском Укро-политолог: Единственная гарантия нашего существования – добрососедские отношения с РФ

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