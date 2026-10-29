Киевский политолог не выдержал украинизации: «Трахаться на русском нельзя!»
Украина с каждым разом пробивает новое дно в попытке как можно сильнее дискриминировать русский язык.
Об этмо в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в роызыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт поднял тему очередного скандала – попытке запрета русскоязычных табличек на кладбищах, в том числе на местах захоронения погибших ВСУшников. Он отметил, что пока законодательно это не запрещено, но готовится новая редакция закона.
«Глядя на все это, задаешься следующим вопросом. Хорошо, трахаться на русском языке нельзя, уже у нас и к этому докопались. Защищать Украину на русском можно, но чтобы тебя увековечили на русском – тоже нельзя. Какое еще дно нужно пробить, чтобы люди, которые живут в этой стране, поняли, что это уже дурдом?» – сказал Романенко.
Он говорит, что государство проводит такую политику, хотя абсолютное большинство чиновников общается между собой на русском.
«На всех пленках про Миндича, про ху…ндича, мы все это постоянно слышим. От СБУшников, ГРУшников – все разговаривают на русском языке.
Этот трэш сами же раскрутили, потому что надо было с помощью дешевых и сердитых заманух управлять людьми. Раскрутили уже до такого уровня, что люди начинают воспринимать это как данное. Сегодня на могиле не нравится, завтра не нравится, что ты вообще разговариваешь на русском. И так это происходит в поездах, особенно на Западной Украине», – заявил Романенко.
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