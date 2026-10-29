Мы на стороне бандеровской Украины и хотим, чтобы она победила, – самозванка Тихановская

АнатолийЛапин.  
29.10.2026 14:42
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Дзен, Политика, Украина


Змагары хотят победы бандеровской Украины и ради этого воюют на ее стороне.

Об этом самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская заявила в эфире Kyiv Independent, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Змагары хотят победы бандеровской Украины и ради этого воюют на ее стороне. Об этом...

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По словам Тихановской, она старается легализовать белорусских наемников на Украине, которые «доказали свою преданность».

«Для меня очень важно помогать белорусам, живущим в Украине, потому что, как я понимаю, белорусы сталкиваются со многими проблемами при получении гражданства. С одной стороны, Беларусь официально страна-агрессор. Но давайте разделим, знаете ли, Лукашенко и народ. Мы должны помогать людям, волонтерам, военным добровольцам, живущим в Украине, сражаться и жить плечом к плечу с украинцами, потому что они тоже переживают эту войну и, я думаю, доказали свою преданность Украине.

Кроме того, мы можем работать над культурными инициативами, связанными с украинско-белорусскими связями. Во время моего визита было очень интересно наблюдать за тем, как многие украинцы даже не подозревали, насколько белорусский язык похож на украинский. Очень важно показать, что мы близкие народы и должны сохранять это единство, эту близость и укреплять наше сотрудничество сейчас и в будущем…

Победа Украины отвечает интересам не только украинцев или белорусов, но и всей Европы. И мы можем усиливать наши нарративы,подчеркивать значимость друг друга, работать и сражаться. Так что да, конечно, я призываю украинцев активнее сотрудничать с белорусами. Мы на вашей стороне. Мы хотим, чтобы вы победили», – заявила Тихановская.

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English version :: Читать на английском Мы на стороне бандеровской Украины и хотим, чтобы она победила, – самозванка Тихановская

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