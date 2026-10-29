Россия будет вынуждена освободить Одессу, потому что она не может допустить размещения там войск НАТО. По этой же причине она вернула себе Крым в 2014-м году.

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил американский профессор Джон Миршаймер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения России у вас есть два варианта. Вы можете прийти к соглашению, по которому Одесса будет под вашим контролем, или к соглашению, по которому Одесса будет под контролем Украины. Какой вариант вам больше по душе? С точки зрения России, вы, конечно, хотите контролировать Одессу, если это возможно. Я не уверен, что русские смогут захватить Одессу, но, если у них будет такая возможность, они, безусловно, это сделают. Было бы глупо с их стороны не сделать этого. Вы имеете дело с Западом и с Украиной, и эти страны когда-нибудь вернутся к вам, если у них будет такая возможность… Давайте вернемся в 2014 год. Почему русские захватили Крым? Потому что мысль о том, что Севастополь станет военно-морской базой НАТО, была для них категорически неприемлема. В 2014 году Путина напугала возможность того, что Крымский полуостров станет военно-морской базой НАТО. И вы сейчас излагаете ту же логику в отношении Одессы. Русские крайне заинтересованы в том, чтобы НАТО не размещало военно-морские силы в Одессе. В более широком смысле, если бы не было расширения НАТО, не было бы разговоров о вступлении Украины в НАТО или возможности такого вступления, то Украина сегодня была бы в границах, существовавших до 2014 года», – заявил Миршаймер.

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