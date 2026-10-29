Американский профессор: у Одессы точно такие же основания вернуться в состав России, как и у Крыма

Анатолий Лапин.  
29.10.2026 12:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 992
 
Дзен, НАТО, Одесса, Политика, Россия, Украина


Россия будет вынуждена освободить Одессу, потому что она не может допустить размещения там войск НАТО. По этой же причине она вернула себе Крым в 2014-м году.

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил американский профессор Джон Миршаймер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет вынуждена освободить Одессу, потому что она не может допустить размещения там войск...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«С точки зрения России у вас есть два варианта. Вы можете прийти к соглашению, по которому Одесса будет под вашим контролем, или к соглашению, по которому Одесса будет под контролем Украины. Какой вариант вам больше по душе? С точки зрения России, вы, конечно, хотите контролировать Одессу, если это возможно.

Я не уверен, что русские смогут захватить Одессу, но, если у них будет такая возможность, они, безусловно, это сделают. Было бы глупо с их стороны не сделать этого. Вы имеете дело с Западом и с Украиной, и эти страны когда-нибудь вернутся к вам, если у них будет такая возможность…

Давайте вернемся в 2014 год. Почему русские захватили Крым? Потому что мысль о том, что Севастополь станет военно-морской базой НАТО, была для них категорически неприемлема.

В 2014 году Путина напугала возможность того, что Крымский полуостров станет военно-морской базой НАТО. И вы сейчас излагаете ту же логику в отношении Одессы. Русские крайне заинтересованы в том, чтобы НАТО не размещало военно-морские силы в Одессе.

В более широком смысле, если бы не было расширения НАТО, не было бы разговоров о вступлении Украины в НАТО или возможности такого вступления, то Украина сегодня была бы в границах, существовавших до 2014 года», – заявил Миршаймер.

Читайте также: Одесса важна как Севастополь, ее нельзя отдавать врагу, – эксперт

Метки:

English version :: Читать на английском Американский профессор: у Одессы точно такие же основания вернуться в состав России, как и у Крыма

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора