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Офису Зеленского больше нет необходимости финансировать русскоязычные телеканалы, которые запускались в свое время для оболванивания населения Юго-Востока. Вместо этого следует направить расходы на усиление пропаганды в западных СМИ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сейчас нарратив в мире такой: Украина готова к капитуляции, президент Украины готов к сдаче территорий. То, что в СМИ читаем, не соответствует действительности. Где наша работа информационная? Извините, где наше «иновещание»? Я вам скажу, где это. Все возможности и деньги переданы каналу Freedom, русскоязычный украинский канал», – сказал Чалый.

По его словам, одних заявлений Зеленского недостаточно, а потому их нужно разгонять по иностранной аудитории.