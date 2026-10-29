Экс-посол Украины в США истерит: «Я запрещаю депутатам использовать мои налоги на русскоязычные каналы»
Офису Зеленского больше нет необходимости финансировать русскоязычные телеканалы, которые запускались в свое время для оболванивания населения Юго-Востока. Вместо этого следует направить расходы на усиление пропаганды в западных СМИ.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас нарратив в мире такой: Украина готова к капитуляции, президент Украины готов к сдаче территорий. То, что в СМИ читаем, не соответствует действительности. Где наша работа информационная? Извините, где наше «иновещание»? Я вам скажу, где это. Все возможности и деньги переданы каналу Freedom, русскоязычный украинский канал», – сказал Чалый.
По его словам, одних заявлений Зеленского недостаточно, а потому их нужно разгонять по иностранной аудитории.
«Одна только дипслужба этого не сможет сделать. Надо это делать мощно, а не так, как вы делаете. Потому, народные депутаты Украины, вы рассматриваете бюджет, значит, выбрасывание денег на русскоязычные каналы Freedom, «Дом». И на этот весь бред идет миллионы украинских гривен. Это мои налоги с моими соотечественниками. Я запрещаю вам использовать мои налоги на русскоязычный канал, который никому не нужен», – истерит Чалый.
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