Экс-посол Украины в США истерит: «Я запрещаю депутатам использовать мои налоги на русскоязычные каналы»

Игорь Шкапа.  
29.10.2026 15:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1636
 
Дзен, Политика, Украина


Офису Зеленского больше нет необходимости финансировать русскоязычные телеканалы, которые запускались в свое время для оболванивания населения Юго-Востока. Вместо этого следует направить расходы на усиление пропаганды в западных СМИ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Офису Зеленского больше нет необходимости финансировать русскоязычные телеканалы, которые запускались в свое время для...

«Сейчас нарратив в мире такой: Украина готова к капитуляции, президент Украины готов к сдаче территорий. То, что в СМИ читаем, не соответствует действительности. Где наша работа информационная? Извините, где наше «иновещание»? Я вам скажу, где это. Все возможности и деньги переданы каналу Freedom, русскоязычный украинский канал», – сказал Чалый.

По его словам, одних заявлений Зеленского недостаточно, а потому их нужно разгонять по иностранной аудитории.

«Одна только дипслужба этого не сможет сделать. Надо это делать мощно, а не так, как вы делаете. Потому, народные депутаты Украины, вы рассматриваете бюджет, значит, выбрасывание денег на русскоязычные каналы Freedom, «Дом». И на этот весь бред идет миллионы украинских гривен. Это мои налоги с моими соотечественниками. Я запрещаю вам использовать мои налоги на русскоязычный канал, который никому не нужен», – истерит Чалый.

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English version :: Читать на английском Экс-посол Украины в США истерит: «Я запрещаю депутатам использовать мои налоги на русскоязычные каналы»

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