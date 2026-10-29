Украинский политолог: «План Зеленского переписать Анкоридж провалился»
Кокаинист Зеленский выпадает из мировой повестки, не успевая за текущими событиями.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«План Зеленского, который он пытался внедрить в прошлом году, полностью провалился.
Я напомню хронологию. Сразу после Анкориджа Зеленский поехал в Европу, потом вместе с европейцами они поехали в Соединённые Штаты, потом снова в Европу, встретились, присутствие Рубио и так далее.
Очень детально обсуждали 28 пунктов Трампа. И после этого сказали, что мы согласны только на 20 пунктов из этих 28. И всюду на протяжении нескольких месяцев звучало, что только 20 пунктов, а восемь пунктов мы ни при каких обстоятельствах не рассматриваем.
Сейчас прошло больше года, и Зеленский снова признаёт, что было 28 пунктов, и он, опять же, возвращается к этим 28 пунктам», – сказал Бондаренко.
Он говорит, что готов взять назад свои слова о том, что у Зеленского британские советники.
«Мне кажется, что у Зеленского эстонские советники, потому что он говорит о чём-то, что уже само собой произошло, уже само собой разумеется, в том числе определённое сближение России, Соединённых Штатов и так далее. Всё это есть. А Зеленский говорит, что мы этого не должны допустить.
Извините, пожалуйста, но это как-то выглядит абсолютно нелепо. Думаю, что на самом деле сейчас Зеленский просто пытается каким-то образом формировать определённую позицию – по принципу «я его слепила из того, что было», – заявил Бондаренко.
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