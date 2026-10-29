Кокаинист Зеленский выпадает из мировой повестки, не успевая за текущими событиями.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«План Зеленского, который он пытался внедрить в прошлом году, полностью провалился.

Я напомню хронологию. Сразу после Анкориджа Зеленский поехал в Европу, потом вместе с европейцами они поехали в Соединённые Штаты, потом снова в Европу, встретились, присутствие Рубио и так далее.

Очень детально обсуждали 28 пунктов Трампа. И после этого сказали, что мы согласны только на 20 пунктов из этих 28. И всюду на протяжении нескольких месяцев звучало, что только 20 пунктов, а восемь пунктов мы ни при каких обстоятельствах не рассматриваем.

Сейчас прошло больше года, и Зеленский снова признаёт, что было 28 пунктов, и он, опять же, возвращается к этим 28 пунктам», – сказал Бондаренко.