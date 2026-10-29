Украинский политолог: «План Зеленского переписать Анкоридж провалился»

Игорь Шкапа.  
29.10.2026 14:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Кокаинист Зеленский выпадает из мировой повестки, не успевая за текущими событиями.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину известный киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кокаинист Зеленский выпадает из мировой повестки, не успевая за текущими событиями. Об этом в...

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«План Зеленского,  который он пытался внедрить в прошлом году, полностью провалился.

Я напомню хронологию. Сразу  после Анкориджа Зеленский поехал в Европу, потом вместе с европейцами они поехали в  Соединённые Штаты, потом снова в Европу, встретились, присутствие Рубио и так далее.

Очень детально обсуждали 28 пунктов Трампа. И после этого сказали, что мы согласны  только на 20 пунктов из этих 28. И всюду на протяжении нескольких месяцев звучало, что только 20 пунктов, а восемь пунктов  мы ни при каких обстоятельствах не рассматриваем.

Сейчас прошло больше года, и Зеленский снова  признаёт, что было 28 пунктов, и он, опять же,  возвращается к этим 28 пунктам», – сказал Бондаренко.

Он говорит, что готов взять назад свои слова о том, что у Зеленского британские советники.

«Мне кажется, что у Зеленского эстонские советники, потому что он говорит о чём-то, что уже само собой произошло, уже само собой разумеется, в том числе определённое сближение России, Соединённых Штатов и так далее. Всё это есть. А Зеленский  говорит, что мы этого не должны допустить.

Извините, пожалуйста, но это как-то выглядит абсолютно нелепо. Думаю, что на самом деле сейчас Зеленский просто пытается  каким-то образом формировать определённую позицию – по принципу «я его слепила из того, что было», – заявил Бондаренко.

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English version :: Читать на английском Украинский политолог: «План Зеленского переписать Анкоридж провалился»

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