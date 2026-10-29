Рупор Евромайдана: Готовьтесь. Всех загребут в окопы, а Зеленский продолжит воровать
Жителям Украины нужно готовиться к ужесточению мобилизации.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из «рупоров» Евромайдана, списавшийся офицер ВСУ журналист Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я не исключаю, что в этот раз снова может идти речь об аресте банковских счетов тех, кто совершил самовольное оставление части, а также аресте счетов тех, кто уклоняется от военной службы – с последующим арестом имущества.
Среди предложений может быть и лишение права управлять транспортом, сообщил один из народных депутатов. Собственно говоря, эта идея не новая, власть носится с ней достаточно давно», — рассказал Гнап.
Он обвинил Зе-режим в двойных стандартах.
«Усиление ответственности за коррупцию и за хищение бюджета государство почему-то не планирует…Причём, конечно, возникает вопрос, как можно заставить человека пойти воевать, заблокировав его счета или арестовав его имущество, или лишив его права управлять транспортом?
Когда кучка мародёров, которая сидит в тылу у корыта, называет себя властью и говорит, что у вас есть какая-то обязанность, то это просто рабство, навязанное вам правящей верхушкой, и которое поддерживается принуждением и запугиванием», — заявил Гнап.
Он напомнил и о сокращении бронирования работников энергетики.
«Правительство приняло постановление, которым уменьшило бронирование для предприятий энергетики и оборонного комплекса. Удивляться нечего, ведь друзья Зеленского, как известно, разворовали миллиарды, выделенные на защиту энергетической инфраструктуры. Когда русские добьют её остатки, и страна погрузится в темноту, энергетики будут просто не нужны, потому что ремонтировать будет уже нечего.
Но этим правительственным решением почему-то не уменьшилось ни количество забронированных чиновников, которых в Украине более полумиллиона, ни количество забронированных полицейских и других так называемых правоохранителей, которых более 300 тысяч.
Все эти настоящие уклонисты останутся в тылу. С них никто не снимет бронирование, они будут получать повышенные зарплаты, будут воровать бюджет. В то время как простых украинцев ещё тщательнее будут ловить на улицах и по домам, чтобы бросить на войну», — резюмировал бывший офицер ВСУ.
English version :: Читать на английском Рупор Евромайдана: Готовьтесь. Всех загребут в окопы, а Зеленский продолжит воровать