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Жителям Украины нужно готовиться к ужесточению мобилизации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил один из «рупоров» Евромайдана, списавшийся офицер ВСУ журналист Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не исключаю, что в этот раз снова может идти речь об аресте банковских счетов тех, кто совершил самовольное оставление части, а также аресте счетов тех, кто уклоняется от военной службы – с последующим арестом имущества. Среди предложений может быть и лишение права управлять транспортом, сообщил один из народных депутатов. Собственно говоря, эта идея не новая, власть носится с ней достаточно давно», — рассказал Гнап.

Он обвинил Зе-режим в двойных стандартах.

«Усиление ответственности за коррупцию и за хищение бюджета государство почему-то не планирует…Причём, конечно, возникает вопрос, как можно заставить человека пойти воевать, заблокировав его счета или арестовав его имущество, или лишив его права управлять транспортом? Когда кучка мародёров, которая сидит в тылу у корыта, называет себя властью и говорит, что у вас есть какая-то обязанность, то это просто рабство, навязанное вам правящей верхушкой, и которое поддерживается принуждением и запугиванием», — заявил Гнап.

Он напомнил и о сокращении бронирования работников энергетики.