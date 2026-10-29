Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Учитывая как военную, так и политическую с экономической ситуации, в которых оказалась Украина, в ближайшем будущем Киев, отвергающий сегодня урегулирование в ПМР, может заговорить совсем по-другому.

Об этом заявил посол РФ в Молдове Олег Озеров на пресс-конференции в Тирасполе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Напомним, Формат «5+2» — это многосторонняя переговорная площадка, созданная для поиска решения приднестровского конфликта. В качестве сторон конфликта в него входят Молдавия (Кишинёв) и Приднестровье (Тирасполь). В качестве посредников – Россия, Украина и ОБСЕ. Наблюдателями выступают Евросоюз и США.

«Уже то, что обеспечено работой Объединённой контрольной комиссии, значит, что отдельные элементы действуют. И это хорошо, потому что это даёт возможность возобновить полноценную работу формата «5+2», который не действует с 2019 года. Многие говорят: «Нет, вы знаете, там Украина, Молдова против, они вот не хотят». И они это публично заявляют. Но дело в том, что посмотрим на Украину через пару-тройку месяцев. Кто, как и что там будет говорить, с учётом складывающейся ситуации. Как политической, так и экономической, так и военной», – сказал посол.

«Во всех своих компонентах мы видим, что там наблюдается определённая динамика. В каком направлении, я думаю, всем очевидно. Кроме тех, кто, конечно, не хочет взглянуть в глаза реальности», – намекнул Озеров.

Читайте также: Трамп сказал: «Всё». Зеленский спровоцировал и проиграл «войну городов», – иноагент Латынина.