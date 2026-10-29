«Украина отвергает Формат «5+2» по Приднестровью. Посмотрим на них через несколько месяцев» – посол РФ в Молдове

Максим Столяров.  
29.10.2026 17:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Молдова, ОБСЕ, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Спецоперация, США, Украина


Учитывая как военную, так и политическую с экономической ситуации, в которых оказалась Украина, в ближайшем будущем Киев, отвергающий сегодня урегулирование в ПМР, может заговорить совсем по-другому.

Об этом заявил посол РФ в Молдове Олег Озеров на пресс-конференции в Тирасполе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Учитывая как военную, так и политическую с экономической ситуации, в которых оказалась Украина, в...

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Напомним, Формат «5+2» — это многосторонняя переговорная площадка, созданная для поиска решения приднестровского конфликта. В качестве сторон конфликта в него входят Молдавия (Кишинёв) и Приднестровье (Тирасполь). В качестве посредников – Россия, Украина и ОБСЕ. Наблюдателями выступают Евросоюз и США.

«Уже то, что обеспечено работой Объединённой контрольной комиссии, значит, что отдельные элементы действуют. И это хорошо, потому что это даёт возможность возобновить полноценную работу формата «5+2», который не действует с 2019 года.

Многие говорят: «Нет, вы знаете, там Украина, Молдова против, они вот не хотят». И они это публично заявляют.

Но дело в том, что посмотрим на Украину через пару-тройку месяцев. Кто, как и что там будет говорить, с учётом складывающейся ситуации. Как политической, так и экономической, так и военной», – сказал посол.

«Во всех своих компонентах мы видим, что там наблюдается определённая динамика. В каком направлении, я думаю, всем очевидно. Кроме тех, кто, конечно, не хочет взглянуть в глаза реальности», – намекнул Озеров.

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