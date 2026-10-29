Военный эксперт: Израиль уже лезет в зону интересов России. Но скоро надорвётся
Агрессивная политика Израиля уже начала распространяться даже на постсоветское пространство, где Азербайджан подстрекается к вовлечению в войну против Ирана.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт, сотрудник Института стран СНГ Владимир Евсеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Деятельность Израиля носит дестабилизирующий характер. У них есть возможность влиять на высшее руководство Азербайджанской республики, которое находилось на грани вооруженного противостояния [с Ираном] в марте этого года.
Эта деятельность Израиля наносит ущерб российским национальным интересам. Было бы очень хорошо, если бы все-таки нам удалось от некоторых действий Израиль удерживать.
От попыток вовлечения Азербайджана в войну с Ираном, которые, скорее всего, будут продолжаться. От того, чтобы реализовать какие-то собственные планы, которые далеко не всегда соответствуют российским планам, – в отношении сирийско-арабских государств», – сказал Евсеев.
«Стремление Израиля сохранить военное доминирование в регионе не очень основано на имеющихся ресурсах. Пока есть Трамп, будет все делаться, но уход Трампа приведет к тому, что, скорее всего, уровень поддержки, который имеется сейчас, будет слабее.
При более слабой поддержке собственного потенциала Израиля для того, чтобы быть доминирующей военной силой в регионе, будет явно недостаточно.
Ведь в Израиле нет основных производств боеприпасов. Нет крупных запасов вооружений. Где тот потенциал, который позволит Израилю этот силовой сценарий реализовывать? Я не понимаю. Конфронтация со всеми, она постепенно Израиль истощит», – добавил выступающий.
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