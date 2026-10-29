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Агрессивная политика Израиля уже начала распространяться даже на постсоветское пространство, где Азербайджан подстрекается к вовлечению в войну против Ирана.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил военный эксперт, сотрудник Института стран СНГ Владимир Евсеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Деятельность Израиля носит дестабилизирующий характер. У них есть возможность влиять на высшее руководство Азербайджанской республики, которое находилось на грани вооруженного противостояния [с Ираном] в марте этого года. Эта деятельность Израиля наносит ущерб российским национальным интересам. Было бы очень хорошо, если бы все-таки нам удалось от некоторых действий Израиль удерживать. От попыток вовлечения Азербайджана в войну с Ираном, которые, скорее всего, будут продолжаться. От того, чтобы реализовать какие-то собственные планы, которые далеко не всегда соответствуют российским планам, – в отношении сирийско-арабских государств», – сказал Евсеев.