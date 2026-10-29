Никаких выборов! Всем молчать! – Зе-банда запугивает Залужного и всех потенциальных конкурентов
Клика Зеленского незаконно удерживает власть под предлогом военного положения, будучи абсолютно не заинтересованной в окончании боевых действий.
Об этом заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо каждый день говорить это: пошел седьмой год узурпационной власти, которая на себя перебрала много функций которые ей не прописываются в нормальных условиях. Ну, у нас это списывается на «ненормальные», но тем не менее.
Это вечно не может продолжаться! Эта вечная война – что, нужно поседеть при ней? Это же не может так быть, все равно нужно искать какие-то решения!» – сказал Дроздов.
По его мнению, Зе-офис саботирует звучащие из США призывы провести смену руководства Украины и давит на политиков с высоким рейтингом вроде Валерия Залужного, чтобы те не поднимали вопрос проведения выборов.
«Будут принуждать других политических игроков отказываться от участия в выборах, вызовут из Лондона посла, вжучат его, чем-то пригрозят, он скажет: «Да нет, вы знаете, я лучше бы тут бурбон бы с виски попивал и ходил на гольф».
Дроздов считает, что сохранение Зе-режима неприемлемо для Украины.
«Страна должна прийти к какой-то легитимности, потому что это уже не просто покрылось коркой, просто эта вся властная элита не просто заржавела – это уже невозможно ничем отодрать. Но рано или поздно перед страной этот вопрос все равно возникнет. Конечно, это будет уже поздно», – заявил Дроздов.
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