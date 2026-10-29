Клика Зеленского незаконно удерживает власть под предлогом военного положения, будучи абсолютно не заинтересованной в окончании боевых действий.

Об этом заявил скандальный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо каждый день говорить это: пошел седьмой год узурпационной власти, которая на себя перебрала много функций которые ей не прописываются в нормальных условиях. Ну, у нас это списывается на «ненормальные», но тем не менее.

Это вечно не может продолжаться! Эта вечная война – что, нужно поседеть при ней? Это же не может так быть, все равно нужно искать какие-то решения!» – сказал Дроздов.