«Это такой «нейтралитет»? Молдова очень рискует» – посол РФ

Максим Столяров.  
29.10.2026 15:01
  (Мск) , Москва
Просмотров: 773
 
Дзен, Молдова, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Действия румынки Майи Санду могут спровоцировать полноценную конфронтацию Молдовы с Россией.

Об этом заявил посол РФ в Молдове Олег Озеров на пресс-конференции в Тирасполе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Действия румынки Майи Санду могут спровоцировать полноценную конфронтацию Молдовы с Россией. Об этом заявил...

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«В какой-то момент может оказаться так, что Республика Молдова, даже, может быть, и не до конца этого осознавая, окажется в состоянии конфронтации с РФ. Это не наш путь. Мы этого не хотим. Но, пожалуйста, вот 26 октября между Кишинёвом и Киевом подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Это как?

Потом, вот эти планы использовать молдавскую территорию в интересах ВСУ для производства компонентов беспилотников, антидронного оборудования, систем радиоэлектронной борьбы, подготовки операторов БПЛА — вот это и есть нейтралитет? Нам, конечно, хотелось бы понять, всё-таки, что такое «нейтралитет», – сказал Озеров.

«Потому что фраза звучит одна всегда: «Нет, нейтралитет мы сохраняем». Но практические действия говорят прямо о противоположном. О тенденциях очень опасных, прежде всего, для самой Республики Молдова», – предупредил посол.

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English version :: Читать на английском «Это такой «нейтралитет»? Молдова очень рискует» – посол РФ

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