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Украина однозначно проигрывает в войне, а Россия, несмотря на медленное продвижение, в итоге все равно одержит победу, но уже сбросив «белые перчатки».

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил американский профессор Джон Миршаймер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие считают, что русские зашли в тупик и они проигрывают, теряют астрономическое количество солдат. О, это же чушь, правда? Нет никаких сомнений в том, что русские продвигаются очень медленно, но отчасти это связано с тем, что они хотят свести к минимуму потери. А во-вторых, потому что они делают ставку на воздушную войну, чтобы ослабить силы на передовой. И я думаю, что это работает. В общем, все это говорит о том, что, по моему мнению, Украина однозначно проигрывает в войне, русские одержат некрасивую победу. Как именно это будет выглядеть, мы не знаем. Но на данный момент никто не может убедительно объяснить, как Украина может спасти ситуацию» — заявил Миршаймер.

По словам эксперта, ранее российские бомбардировки Украины носили относительно ограниченный характер, поскольку Москва «воевала в перчатках», но после объявленной диктатором Зеленским 40-дневной операции по принуждению России к миру – все изменилось:

«До этого лета, бомбардировки, которые русские вели против Украины, были довольно ограниченными, русские не снимали перчаток. И, как вы знаете, внутри России было огромное недовольство Путиным из-за его нежелания снимать перчатки. Многие считали, что он должен был сделать это уже давно, но Путин этого не сделал, вел эту войну очень осторожно и сдержанно. Но когда украинцы начали масштабную 40-дневную кампанию с использованием беспилотников против России, Путину пришлось нанести ответный удар».

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