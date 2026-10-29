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«Кровавый пастор» Александр Турчинов, главарь киевского режима после переворота 2014 года, опубликовал мемуары, где отрицает упрёки в свой адрес по поводу потери Крыма.

Турчинов настаивает, что полуостров был потерян из-за предательства стран Запада, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Турчинов утверждает, что Киев несколько раз давал приказ ВМСУ на применение оружия против участников Русской весны в Крыму.

«К сожалению, и после повторного приказа, ситуация не изменилась: даже во время штурма штаба ВМС Украины никто из украинских солдат и офицеров не удосужился применить оружие!» – сокрушается бандеровец.

Тем не менее, он подчеркивает, что малая часть ВСУшников в Крыму, отказавшихся перейти на сторону России, позволила «сковать силы» русских и удержать власть в Киеве.

Турчинов признал, что для майданной верхушки в тот момент было самым главным легализовать свою власть, поэтому военное положение Киев решил не объявлять.

«Главная причина, по которой не было поддержано это предложение, – блокирование военным положением проведения президентских и парламентских выборов. Украина действительно очень нуждалась в легитимной власти, которую признает весь цивилизованный мир. А установить ее было возможно лишь путем проведения честных, прозрачных всенародных выборов. Пока сохранялась юридическая легитимность Януковича – сохранялась и смертельная угроза для страны. Притащив «законно избранную» марионетку-Януковича в Киев в обозе своих танковых колонн, Кремль заткнул бы и без того не слишком активное возмущение ключевых субъектов международной политики».

Турчинов винит страны Запада, утверждая, что они нанесли «удар в спину».

«Стратегические партнеры не только не выполнили взятые на себя, согласно Будапештскому меморандуму, гарантии нашей безопасности, но и категорически отказались оказывать Украине какую-либо военно-техническую помощь. Они объясняли это тем, что не хотят раздражать Путина и провоцировать полномасштабную войну в центре Европы… Безумное «партнерское эмбарго», организованное Обамой, Меркель и другими лидерами ведущих демократических стран, продержалось вплоть до конца 2017 года. Если бы Украина получила хотя бы десятую часть от объемов современной помощи – ситуация в 2014 году могла бы кардинально измениться и Россия навсегда забыла бы дорогу к нашей границе».

Он хвалится, что, несмотря на саботаж стран НАТО, бандеровцы «подавили сепаратистские мятежи в Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областях и остановили российское наступление на Донбассе».