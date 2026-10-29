У России есть все возможности защитить Приднестровье на любом расстоянии – посол РФ в Молдове

Максим Столяров.  
29.10.2026 14:51
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Сюжет дня


Политика марионеточного режима в Кишинёве по удушению Приднестровья может обернуться обострением и даже серьёзной эскалацией.

Об этом заявил посол РФ в Молдове Олег Озеров на пресс-конференции в Тирасполе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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Дипломата спросили: «Как Россия оценивает состояние миротворческой операции у нас на берегах Днестра?».

«Один вариант, по которому сейчас упорно идёт Брюссель, некоторые сегменты Брюсселя, прежде всего Лондон, к этому присоединяется той или иной форме Париж и Берлин, – это курс на экономическое удушение и поддержку тех шагов по экономическому удушению Приднестровья, которое принимают власти в Кишинёве.

Односторонние меры по осознанному ухудшению экономической ситуации здесь – этот путь в никуда. Потому что Россия не откажется от поддержки.

Министр Михаил Галузин, который отвечает за наш регион, за страны СНГ, сказал, что, несмотря на официальные заверения молдавских властей о мирном урегулировании, исключать риски эскалации на левом берегу Днестра было бы ошибочно», – напомнил Озеров.

«Россия подчеркнула обязательства по защите граждан и соотечественников в регионе, пообещав безотлагательный, решительный ответ. Как вы понимаете, он от расстояния не зависит, с учётом наших возможностей.

То есть мы, конечно, не можем исключать обострение в случае продолжения вот этого курса на удушение Приднестровья и создание невыносимых условий для жителей здесь. Который мы находим ещё и к тому же антигуманным, а не просто противоречащим интересам», – добавил посол.

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English version :: Читать на английском У России есть все возможности защитить Приднестровье на любом расстоянии – посол РФ в Молдове

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