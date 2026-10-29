Политика марионеточного режима в Кишинёве по удушению Приднестровья может обернуться обострением и даже серьёзной эскалацией.

Об этом заявил посол РФ в Молдове Олег Озеров на пресс-конференции в Тирасполе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломата спросили: «Как Россия оценивает состояние миротворческой операции у нас на берегах Днестра?».

«Один вариант, по которому сейчас упорно идёт Брюссель, некоторые сегменты Брюсселя, прежде всего Лондон, к этому присоединяется той или иной форме Париж и Берлин, – это курс на экономическое удушение и поддержку тех шагов по экономическому удушению Приднестровья, которое принимают власти в Кишинёве.

Односторонние меры по осознанному ухудшению экономической ситуации здесь – этот путь в никуда. Потому что Россия не откажется от поддержки.

Министр Михаил Галузин, который отвечает за наш регион, за страны СНГ, сказал, что, несмотря на официальные заверения молдавских властей о мирном урегулировании, исключать риски эскалации на левом берегу Днестра было бы ошибочно», – напомнил Озеров.