Российские удары по украинской инфраструктуре будут усиливаться с наступлением холодов.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в октябре выросло число применяемых баллистических ракет и авиационных бомб. Наиболее остро это ощущают прифронтовые Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

«Интенсивность увеличивается. Обратите внимание, интенсивность увеличивается как раз с наступлением отопительного сезона. Если, например, в августе россияне применили 24 баллистические ракеты, то уже в октябре они применили 90. Соответственно, увеличилось применения КАБов – если было 2700-2800, то теперь уже перевалило за три тысячи.

Первые, кто на себе это ощущает, – это прифронтовые области: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская. За октябрь резкое увеличение интенсивности ударов по гражданской инфраструктуре как самого Днепра, так и по населенным пунктам Днепропетровской области…», – отметил он.