Россия резко нарастила количество ударов – зимой будет намного хуже – укро-эксперт
Российские удары по украинской инфраструктуре будут усиливаться с наступлением холодов.
Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, в октябре выросло число применяемых баллистических ракет и авиационных бомб. Наиболее остро это ощущают прифронтовые Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.
«Интенсивность увеличивается. Обратите внимание, интенсивность увеличивается как раз с наступлением отопительного сезона. Если, например, в августе россияне применили 24 баллистические ракеты, то уже в октябре они применили 90. Соответственно, увеличилось применения КАБов – если было 2700-2800, то теперь уже перевалило за три тысячи.
Первые, кто на себе это ощущает, – это прифронтовые области: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская. За октябрь резкое увеличение интенсивности ударов по гражданской инфраструктуре как самого Днепра, так и по населенным пунктам Днепропетровской области…», – отметил он.
«В Днепре прилетело по торговым центрам, логистическим хабам, складам и так далее. То есть, это попытка оккупантов спровоцировать социальное напряжение в городах-миллионниках, которые находятся под контролем сил обороны Украины.
К сожалению, я вынужден констатировать, что интенсивность ударов будет увеличиваться. С наступлением отопительного сезона удары будут интенсифицироваться по объектам энергетической инфраструктуры, водоснабжения и по объектам логистики», — заявил Снегирев.
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