Россия резко нарастила количество ударов – зимой будет намного хуже – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
29.10.2026 17:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1974
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские удары по украинской инфраструктуре будут усиливаться с наступлением холодов.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил военный эксперт, бывший функционер запрещенной в РФ неонацистской «Свободы» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские удары по украинской инфраструктуре будут усиливаться с наступлением холодов. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По его словам, в октябре выросло число применяемых баллистических ракет и авиационных бомб. Наиболее остро это ощущают прифронтовые Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

«Интенсивность увеличивается. Обратите внимание, интенсивность увеличивается как раз с наступлением отопительного сезона. Если, например, в августе россияне применили 24 баллистические ракеты, то уже в октябре они применили 90. Соответственно, увеличилось применения КАБов – если было 2700-2800, то теперь уже перевалило за три тысячи.

Первые, кто на себе это ощущает, – это прифронтовые области: Харьковская, Днепропетровская, Запорожская. За октябрь резкое увеличение интенсивности ударов по гражданской инфраструктуре как самого Днепра, так и по населенным пунктам Днепропетровской области…», – отметил он.

«В Днепре прилетело по торговым центрам, логистическим хабам, складам и так далее. То есть, это попытка оккупантов спровоцировать социальное напряжение в городах-миллионниках, которые находятся под контролем сил обороны Украины.

К сожалению, я вынужден констатировать, что интенсивность ударов будет увеличиваться. С наступлением отопительного сезона удары будут интенсифицироваться по объектам энергетической инфраструктуры, водоснабжения и по объектам логистики», — заявил Снегирев.

Читайте также: Россия рубит Украине логистику на Днепропетровщине – укро-эксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Россия резко нарастила количество ударов – зимой будет намного хуже – укро-эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора