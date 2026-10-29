«Польшу ждёт вторжение новых сотен тысяч украинцев! Будет хуже, чем в 2022» – слушания в Сейме
Польше угрожает не только новый наплыв беженцев с Украины, но и попытки имущественных претензий со стороны украинцев на основании недавно принятого Верховной радой закона.
Об этом заявил представитель организации «Реституция Кресов» Конрад Рекас в ходе парламентских слушаний в польском Сейме, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нас ожидает украинское вторжение, несравнимое даже с той огромной волной украинских беженцев, которая достигла Польши после 2022 года. Сейчас мы говорим не только о приезжих, которые ищут пособия, но и об украинском потоке, который намерен наводнить восточные воеводства и заявить о своих правах.
Мы должны помнить, что собственность — это начало политической власти, в том числе той, которую украинское меньшинство рано или поздно начнёт требовать в Польше… Мы говорим о 700 тысячах человек, которые предъявляют претензии», — заявил общественник.
В высказываниях Рекаса речь идет о законе, который был принят Верховной радой и касается украинцев, переселенных с территории Польши в 1944-51 годах. Он признает их депортированными и предусматривает возможность возвращения утраченного имущества или выплаты компенсаций, причем, как самим пострадавшим, так и их наследникам. Как сообщал «ПолитНавигатор», год назад в Сейме глубоко оскорбились решением Верховной рады о послевоенном переселении украинцев из Польши.
«Этот закон не только характеризует польское государство как совершившее преступление против украинцев, но и очень чётко подчёркивает право на возвращение и право на защиту, возвращение собственности…
Этот закон призван узаконить вторжение, посягательство на собственность. А, по сути, — реституционное и реваншистское вторжение украинского национализма в отношении Польши и польских восточных земель в пределах наших нынешних границ», — утверждает Рекас.
Он напомнил: украинские национальные организации в приграничных регионах Польши на протяжении десятилетий получали поддержку Киева.
«Конечно, все эти процессы усилились после 2014 года, после того, что нам велят называть Евромайданом – «демократизацией и освобождением Украины». К сожалению, это оказалось освобождением самого худшего, что есть в Украине: нацизма и реваншизма по отношению к Польше».
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