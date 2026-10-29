«С какой стати?» – наивность украинских поберушек изумила даже беглого либерала

Игорь Шкапа.  
29.10.2026 14:00
  (Мск) , Киев
Просмотров: 184
 
Дзен, Норвегия, Политика, Украина


Норвегия получает сверхприбыли на фоне прекращения поставок российского газа в Европу. При этом норвежцы не спешат поддерживать растущие расходы бандеровского режима.

Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил бежавший в Германию бывший ельцинский вице-премьер Альфред Кох (в списке террористов в РФ) иноагент Альфред Кох , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Норвегия получает сверхприбыли на фоне прекращения поставок российского газа в Европу. При этом норвежцы...

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Ведущий заметил, что в условиях острой нехватки средств Украина возлагает большие надежды на Норвегию.

«Всерьёз считаете, что Норвегия проявит какую-то невероятную солидарность и профинансирует недостающее 70 миллиардов?

А вы знаете, кто самый главный бенефициар отказа Европы от российских газа и нефти? Норвегия. А что она солидарность-то не проявила? Взяла бы и продавала бы по прежним ценам. Значит, не все так просто. Значит, она не хотела, значит, для неё, так сказать, её кубышка значительно дороже, чем все эти европейские солидарности, единый фронт против агрессора, права человека и прочая всякая муть.

Почему она здесь должна по-другому себя повести, если она по отношению к Европе, которая намного ближе, чем Украина, ведёт себя так не командно? Наоборот, пользуясь тяжёлым положением, наживается», – сказал Кох.

По его словам, не моргнув глазом, Норвегию стала получать прибыль, которую могла получать Россия, и для Украины раскрывать свои кубышки и делать исключение не станет.

«С какой стати? Если для неё проблемы рыболовства важнее любых принципов, и она готова звонить хоть людоеду, лишь бы договориться по проблемам рыболовства», – говорит беглый либерал.

«Вот смотрите, более и исторически и ментально близкие страны Балтии не получают от Норвегии ни копейки. С какого чёрта в Норвегии вдруг начнут финансировать Украину?» – недоумевает Кох.

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English version :: Читать на английском «С какой стати?» – наивность украинских поберушек изумила даже беглого либерала

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