«Абсолютно бесполезные существа на войне» – офицер ВСУ об окружении «холуя Сырского»

Главком ВСУ Александр Сырский ревностно следит за своей кастой генералов и больше никого не подпускает к кормушке.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Абсолютно бесполезный хлам в генеральских погонах, который до сих пор мы не можем вывести. Хотя, они там пытаются как-то адаптироваться. Тот же Сырский – он же неглупый человек, но он представитель касты. Он лидер касты, он никогда не сдаст свою касту. Потому что тот, кто отсидел в академиях, вот эти 30 лет на мизерной зарплате сидел в погонах и ходил на построения, они «заслужили» сейчас быть. Но, на самом деле, на войне они бесполезны. Это абсолютно бесполезные существа на войне. При этом у них погоны полковничьи, генеральские. Если найдётся политическая воля поставить кого-то толкового, не вот этого придворного холуя Сырского, а настоящего офицера, человека войны, у нас всё наладится», – жаловался отставной укро-офицер.