«Абсолютно бесполезные существа на войне» – офицер ВСУ об окружении «холуя Сырского»
Главком ВСУ Александр Сырский ревностно следит за своей кастой генералов и больше никого не подпускает к кормушке.
Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Абсолютно бесполезный хлам в генеральских погонах, который до сих пор мы не можем вывести. Хотя, они там пытаются как-то адаптироваться. Тот же Сырский – он же неглупый человек, но он представитель касты. Он лидер касты, он никогда не сдаст свою касту. Потому что тот, кто отсидел в академиях, вот эти 30 лет на мизерной зарплате сидел в погонах и ходил на построения, они «заслужили» сейчас быть. Но, на самом деле, на войне они бесполезны.
Это абсолютно бесполезные существа на войне. При этом у них погоны полковничьи, генеральские. Если найдётся политическая воля поставить кого-то толкового, не вот этого придворного холуя Сырского, а настоящего офицера, человека войны, у нас всё наладится», – жаловался отставной укро-офицер.
«Но последние назначения, в том числе реакция Зеленского на рапорт Драпатого, меня очень угнетает. Явно победили клептократы. Но посмотрим, воюет всё-таки нация, и клептократы, несмотря на все их старания, за три года нас не подкосили. Нам, слава богу, мир помогает», – пытался прибодриться «Грин».
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