Африканцы пожаловались Путину на украинских националистов

Михаил Рябов.  
29.07.2023 23:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 754
 
Африка, Дзен, Политика, Россия, Украина


Владимир Путин объяснил, почему страны Африки тоже предлагают мирный план по Украине – по его словам, африканцы еще с советских времен относятся хорошо как к России, так и к Украине как к бывшей части СССР.

«Некоторые учились на Украине. Правда, учились на русском языке. И националисты на Украине им не нравились. Ни тогда, ни сейчас. Некоторые рассказывали, как с ними обращались эти националисты», – сказал Путин журналистам после саммита Россия-Африка.

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Владимир Путин объяснил, почему страны Африки тоже предлагают мирный план по Украине – по...

Следует отметить, что несколько лет назад украинские националисты в Киеве действительно проводили рейды против афроамериканцев, торговавших на вещевом рынке – возможно, именно эти события стали неприятными воспоминаниями для некоторых собеседников Путина.


Так или иначе, но Путин отметил, что некоторые предложения африканского мирного плана уже выполняются – например, обмен пленными. А другие – не могут быть реализованы, как пункт о прекращении огня.

«Украинская армия наступает. Они в атаке. Реализуют крупномасштабное стратегическое наступление… Мы же не можем прекратить огонь, когда наступают», – сказал президент.

«Или, например, «начать мирные переговоры» – а мы не отказывались», – добавил Путин, напомнив, что переговоры запрещены решением Киева, а не Москвы.

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