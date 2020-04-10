Аксёнов назвал размер штрафов для Крыма за нарушение карантина

10.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Нарушителей режима самоизоляции в Крыму будут штрафовать по примеру Москвы на 4-5 тысяч рублей. Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавируса заявил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Аксенова, жители Крыма плохо соблюдают рекомендации властей не выходить из дома, из-за чего в Симферополь вернулись автомобильные пробки.

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«Режим самоизоляции, мягко говоря, не соблюдается. Сегодня будет проведена сессия и собраны подписи депутатов. По примеру Москвы МВД будет составлять протоколы об административных нарушениях на пешеходов и автомобилистов за нарушение правил самоизоляции. Эти протоколы будут направлять в суд.

Физическое лицо — штраф 4 тысячи рублей, повторное нарушение – 5 тысяч. Это будет справедливо, так как люди пишут: «почему мы должны сидеть на карантине, когда остальные катаются?». Поверьте, в один момент может быть как в Москве – более тысячи заразившихся за день, тогда всем сладко не покажется», – заявил Аксенов.

Вице-премьер-министр республики Игорь Михайличенко подчеркнул, что новые штрафы будут определены в изменениях в крымском законодательством.

«На граждан, на физических лиц в размере четырех тысяч рублей. Повторное совершение указанного административного правонарушения влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.

На должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей. При повторном совершении административного правонарушения – от 40 до 50 тысяч рублей. На юридических лиц от 200 до 300 тысяч рублей. При повторном совершении административного правонарушения от 300 до 500 тысяч рублей.

Совершение административного правонарушения с использованием транспортного средства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей», – заявил Михайличенко.