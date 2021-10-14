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14.10.2021 15:53 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, Политика
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Албанская лоббистка из Европарламента набросилась на Борреля за призыв убрать боевиков с севера Косово

Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон раскритиковала призыв Верховного представителя ЕС по иностранным...

Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон раскритиковала призыв Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля к руководству Косово прекратить насилие.

Об этом евродепутат от немецких «Зеленых» написала в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Критикуйте страны, где законы не работают, – заявила фон Крамон без стеснения называющая себя албанским лоббистом. – ЕС должен поддерживать страны, которые борются с организованной преступностью и коррупцией. Государственные учреждения, выполняющие свою работу, заслуживают нашего полного уважения. Диалог при посредничестве ЕС не касается повседневных полицейских операций».

Напомним, что хаос с изъятием лекарств и медикаментов из продуктовых магазинов и аптек на севере Косово, со стрельбой и взрывами был устроен накануне так называемым «спецназом МВД Косово ROSU» под маркой «спецоперации по борьбе с контрабандой». В результате силовой акции несколько десятков сербов были ранены, один, получил тяжелое огнестрельное ранение.

«Инциденты с применением насилия на севере Косово необходимо немедленно прекратить. Односторонние и несогласованные действия, угрожающие стабильности, недопустимы. Все открытые вопросы должны решаться в рамках диалога при содействии ЕС. Мы на связи с Белградом и Приштиной», – написал в тот день в твоем твиттере Боррель.

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