Албанская лоббистка из Европарламента набросилась на Борреля за призыв убрать боевиков с севера Косово

14.10.2021 15:53 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон раскритиковала призыв Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля к руководству Косово прекратить насилие.

Об этом евродепутат от немецких «Зеленых» написала в своем твиттере, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Критикуйте страны, где законы не работают, – заявила фон Крамон без стеснения называющая себя албанским лоббистом. – ЕС должен поддерживать страны, которые борются с организованной преступностью и коррупцией. Государственные учреждения, выполняющие свою работу, заслуживают нашего полного уважения. Диалог при посредничестве ЕС не касается повседневных полицейских операций».

Напомним, что хаос с изъятием лекарств и медикаментов из продуктовых магазинов и аптек на севере Косово, со стрельбой и взрывами был устроен накануне так называемым «спецназом МВД Косово ROSU» под маркой «спецоперации по борьбе с контрабандой». В результате силовой акции несколько десятков сербов были ранены, один, получил тяжелое огнестрельное ранение.

«Инциденты с применением насилия на севере Косово необходимо немедленно прекратить. Односторонние и несогласованные действия, угрожающие стабильности, недопустимы. Все открытые вопросы должны решаться в рамках диалога при содействии ЕС. Мы на связи с Белградом и Приштиной», – написал в тот день в твоем твиттере Боррель.