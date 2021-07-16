Американцы готовятся к захвату украинских судов

16.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Соединенные Штаты взяли на Украине под контроль исполнительную власть и силовые структуры.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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«США хотят расширить свое влияние на Украину. Вашингтон сейчас контролирует исполнительную власть и силовой блок, но не суды. Это в том числе проявляется в том, что никак не удается продолжить уголовное преследование Игоря Коломойского. Сейчас мы наблюдаем, как американцы руками Зеленского ломают судебную систему. Не так давно решающий голос при назначении судей на Украине получили иностранцы, теперь новый виток борьбы с Конституционным судом», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, во время атаки на Конституционный суд Украины говорят о борьбе с коррупцией, хотя в реальности это только предлог.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Конституционного суда Александра Тупицкого , хотя глава страны не имеет таких полномочий. В итоге на днях Верховный суд Украины признал этот указ Зеленского незаконным, подчеркнув, что президент нарушил гарантии независимости и неприкосновенности судей.

Впрочем, в офисе Зеленского заявили, что глава КСУ не вернется к исполнению своих обязанностей, а генпрокуратура вызвала его для вручения подозрения по новому уголовному делу.