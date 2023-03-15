Американские эксперты объяснили, почему Россия имела право сбить беспилотник США

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Поскольку американский БПЛА MQ-9 Reaper вёл разведку для Украины, то Россия имела право прекратить его миссию.

Об этом заявила Мэри Эллен О’Коннелл, профессор юридической школы университета Нотр-Дам (США), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом американские военные выражают опасение, что происшествие над Чёрным морем может стать прецедентом

Мэри Эллен О’Коннелл, профессор юридической школы университета Нотр-Дам (США), эксперт по международному праву и применению силы, отметила в комментарии британскому изданию The Guardian, что, слив топливо и сбив беспилотник, российский пилот «ещё больше загрязнил хрупкое Черное море», но отметила, что США не назвали перехват «незаконным».

«По всей вероятности, Reaper вёл разведку для Украины. По законам вооруженного конфликта Россия может прекратить такую помощь», – сказала О’Коннелл.

Дара Массикот, старший научный сотрудник Rand Corporation, назвала инцидент лишь последним в длинной череде эпизодов за многие годы «принудительной сигнализации» со стороны российских сил. По её словам, действия российских военных «согласуются с более широкой схемой эскалации сигналов перед тем, как подойти слишком близко к противнику».

«В данном случае пилот Су-27, как утверждается, ударил по винту, повредив MQ-9 – вероятно, это был ход, призванный заставить его изменить курс – то есть подошёл слишком близко», – написала Массикот в Твиттер.

Как отмечает Guardian, это первое столкновение между самолетами России и НАТО с момента начала СВО, но оно высветило опасность конфликта, ведущего к эскалации из-за ошибки или просчёта.

«Россия и НАТО размещают все больше военной техники вокруг Украины, поэтому риски усугубляются безрассудным поведением» – пишет издание.

Встревожен и командующий Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер, заявивший:

«Меня больше всего беспокоит, как здесь, так и в Тихом океане, что агрессивный российский или китайский пилот или капитан судна могут подойти слишком близко, не понять, где они находятся, и вызвать столкновение».

По сообщениям, которые циркулируют в социальных сетях, главнокомандующий силами НАТО в Европе 15 марта экстренно отменил несколько вылетов БПЛА MQ-9 Reaper. Один утренний вылет был запланирован из Италии в направлении Крыма, другой – из Литвы в направлении Калининграда. На вечер отменили вылет БПЛА из Румынии в направлении Львова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», США признали, что их утонувший в Чёрном море беспилотник вёл разведку у берегов России.