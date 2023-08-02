Американские мозговые центры убеждают руководство США принудить Украину к переговорам

Анатолий Лапин .  
02.08.2023 18:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Информвойна, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Еще до начала так называемого контрнаступа ВСУ влиятельнейший американский «мозговой центр» Rand Corporation стал убеждать руководство США в том, что дальнейшая поддержка Украины становится невыгодной.

Об этом в эфире интернет-блога «Изолента» заявил политический обозреватель, историк Владимир Корнилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Еще до начала так называемого контрнаступа ВСУ влиятельнейший американский «мозговой центр» Rand Corporation стал...

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Сейчас, по мнению Корнилова, эти призывы усилились.

«Что касается Rand Corporation, очень интересные у них сейчас пошли отчеты. Начиная где-то с весны, они вдруг начали писать, что Америке невыгодно продолжение данного конфликта, и что нужно убеждать Украину, заставлять Украину срочно вести переговоры, заключать мир и так далее. Это уже красной нитью в их различных докладах проходит. И это, действительно, сигнал довольно любопытный. Подчеркиваю, они занимаются этим еще до начала «контрнаступа», – заявил Корнилов.

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