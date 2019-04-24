Американские собственники российской фирмы нанесли коварный удар по крымскому виноделию

24.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Крупнейшие винодельческие заводы Крыма могут остановить производство как минимум на полгода из-за американских санкций.

Об этом пишет «РБК», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причина в том, что один из двух основных поставщиков стеклянных бутылок для вина – компания «Кавминстекло» сменила собственника и в ее состав вошли американские акционеры, которые, опасаясь репрессивных мер со стороны Минфина США, приказали руководству остановить сотрудничество с Крымом.

Издание приводит письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику, в котором раскрывается суть проблемы.

«В результате сделки по продаже группы компаний контроль перешел к американским акционерам. Вслед за сменой акционеров последовала и смена гендиректора компании», – пишет Липко.

Новый руководитель предприятия Александрс Павловс, по данным виноградаря заявил, что, «следуя экономическим санкциям, введенным США против Крыма, он останавливает любое сотрудничество с потребителями бутылки, расположенными в Крыму».

Сегодня заменить поставщика тары некому, на это, по данным издания, уйдет от шести до девяти месяцев, что сулит предприятиям колоссальные убытки в разгар курортного сезона на полуострове: «Крупные частные и госкомпании «Массандра», «Новый Свет», «Инкерман» и Севастопольский винный завод, понесут колоссальные убытки в связи с остановкой производства в самый разгар туристического сезона в Крыму».

Виноделы полуострова недоумевают, ведь компания «Кавминстекло» является резидентом Российской Федерации. «Это удивительная история, поскольку компания зарегистрирована в России, она платит налоги в бюджет, но отказывается поставлять в Крым», – отмечает основатель винодельни Uppa Winery Павел Швец.

По данным РБК, «Кавминстекло» принадлежит консорциуму американского фонда Apollo Global Management и французского государственного инвестиционного банка BPI France: «Среди стратегических инвесторов Apollo Global Management — крупнейший пенсионный фонд США California Public Employees’ Retirement System (CalPERS)».

Депутат Госдумы, севастополец Дмитрий Белик, в адрес которого поступило обращение от виноделов, направил обращения руководству Федеральной антимонопольной службы, в Генпрокуратуру, полпредам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и в Минпромторг.

По мнению крымского политолога Дениса Батурина, сложившаяся ситуация представляет для полуострова новую угрозу, когда компании, которые уже работали с крымскими предприятиями, выкупаются иностранными акционерами и выводят бизнес.

«Гражданин США дает команду не работать с Крымом. Новый санкционный кейс: российское предприятие не просто не приходит в Крым, оно прекращает сотрудничество с Крымом в результате смены руководства и акционеров… Есть разница – госкорпорации и Сбер (Сбербанк, – авт.) не пришли в Крым, а эта кампания прекращает работу с Крымом по политическим мотивам. Не в 2014 году, а сейчас», – заявил Батурин в своем блоге.

В комментарии под его сообщением пользователи раскритиковали решение работающей в России компании и предложили применить к ней репрессивные меры.

«Национализировать завод. Раз он действует против интересов страны. Запретить выход товара за пределы страны», – пишет Андрей Каратовский.

«Акционер, любой, принимает решения не в безвоздушном пространстве, тем более в России, в которой работает и получает прибыль», – добавляет Денис Батурин.