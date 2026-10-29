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Весьма неожиданное продолжение получил состоявшийся накануне звонок в Кремль финского президента и норвежского премьера. Впервые на моей памяти, да еще и на таком высоком уровне медийный рупор глобалистов Financial Times обвинили в прямой и преднамеренной лжи.

Напомню, о чем речь. FT написала, будто Путин якобы сорвал содержательное обсуждение Украины, вместо этого читая собеседникам лекцию о средневековой истории славян. Но норвежский премьер Стёре категорически отверг эту версию. Как и то, что Путин якобы «захватил» беседу и не давал возможности говорить европейцам: «Мы потратили примерно одинаковое количество времени».

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А следом за ним и Финляндия от имени обеих стран официально потребовала от редакции исправления лживой публикации. Причём Стёре заявил, что газета должна исправить материал, поскольку участники разговора непосредственно знают, о чём шла речь, а анонимные инсайдеры издания – нет. В ответ Financial Times отказалась вносить исправления и заявила, что полностью отвечает за опубликованный материал.

Это уже не обычный спор журналиста с политиком. Это открытое столкновение между крупным международным изданием и руководством двух европейских государств, причём государств, которые трудно заподозрить в желании встать на сторону России.

И здесь есть ещё один, более глубокий слой. Стубб и Стёре пытались открыть европейский канал переговоров с Москвой, а версия FT фактически выставляла всю инициативу скандинавов бессмысленной: мол, европейцы попытались поговорить о мире, а Путин полтора часа рассказывал им древнюю историю.

То есть лживая публикация била не только по Путину, сколько по политической репутации самих Стубба и Стёре. Она ставила под сомнение смысл их самостоятельной дипломатической инициативы.

Именно поэтому их реакция так показательна. Они защищают не российскую позицию, а собственное право говорить с Москвой и самостоятельно оценивать результаты разговора.

И вот это уже принципиально другая ситуация для репутации газеты, годами выстраивавшей свои материалы по типу вбросов и «уток», основанных на инсайдах от «анонимных источников» или «источников, близких к источникам».

Получается интересный прецедент: два европейских руководителя фактически оспаривают право одного из самых влиятельных западных изданий определять, что именно произошло в их собственных переговорах. И это гораздо серьёзнее обычного газетного скандала.

Кому и зачем понадобилось перевирать содержание разговора и пускать в свет «утку» буквально накануне переговоров в Абу-Даби, куда европейцев не позвали? Это ведь явно не самодеятельность журналистов.

Важно не просто то, что Financial Times соврала. Важно, какую политическую конструкцию это искажение создавало.

Стубб и Стёре по собственной инициативе выходят на Путина. Разговор длится полтора часа. Они пытаются включить Европу в переговорный процесс, который всё больше определяется Вашингтоном и Москвой.

А на следующий день выходит публикация, смысл которой сводится к следующему: европейцы попытались вести серьёзные переговоры, но Путин не собирается ни о чём договариваться, а сами переговорщики впустую потратили время.

Это очень удобный сюжет для тех, кто выступает против самостоятельных контактов европейских лидеров с Кремлём.

Я бы искал организаторов этой истории среди тех европейских кругов, которым невыгодно восстановление прямого диалога с Москвой. Это те люди, которых с легкой руки отечественных политологов принято именовать «глобальным Лондоном», хотя географически они могут находиться в самых разных местах планеты – от Брюсселя до Вашингтона.

Три возможных центра заинтересованности:

Первый — европейские правительства и закулисные группы, выступающие против переговоров как таковых. Мы уже знаем, что премьер Дании Фредериксен критиковала разговор, а шведский премьер Кристерссон заявил, что его заранее о нём не уведомили.

Но наличие разногласий ещё не указывает на конкретного организатора утечки.

Второй — политические круги, заинтересованные в том, чтобы европейцы не начали самостоятельно обсуждать с Москвой параметры урегулирования. Это могут быть как европейцы, так и украинцы, и Демпартия США. Для них опасен даже не результат одного телефонного разговора, а возникновение устойчивого канала коммуникации в обход них.

Третий — сама редакционная среда FT. Необязательно представлять себе прямой заказ, хотя он не исключен. Достаточно, чтобы влиятельный источник предложил журналистам политически привлекательную интерпретацию, которая совпадает с привычными установками редакции.

Ещё одна деталь.

Путинское изложение ситуации в Европе с 2014 года в редакционном пересказе превратилось в лекцию о средневековой истории славян. Это не просто смена акцентов. Это замена политической аргументации карикатурой на неё. Причём карикатурой, которая заранее лишает переговоры смысла: с человеком, читающим исторические лекции, вместо обсуждения актуальных вопросов, невозможно вести предметный диалог.

Самое интересное — поведение FT после опровержения. Газета не сказала, что проверит сведения или уточнит формулировки. Она прямо отказалась исправлять публикацию, не раскрыв оснований своей уверенности.

Таким образом, мы имеем уже два отдельных вопроса: кто снабдил FT этим враньем, и почему редакция решила его защищать даже ценой открытого конфликта с двумя европейскими лидерами?

Главный вывод: возможной целью было дискредитировать не столько Путина, сколько саму идею европейско-российских переговоров без предварительного согласования с теми, кто остался за бортом процесса.

Если это так, то публикация FT — симптом борьбы внутри западного лагеря за контроль над будущим переговорным процессом.