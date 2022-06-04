Американский дипломат: У Байдена не знают, что делать с Россией

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Новости Украины

США чувствуют угрозу в свой адрес со стороны России, поэтому должны еще больше накачивать оружием Украину.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хербста, администрация США до сих пор не знает, что делать с Россией.

«Важно говорить о путинской угрозе Америке. Это и прямая угроза и непрямая. Но его война против Украины – это часть его войны против американских жизненных интересов в Европе. Путин хочет не только взять под контроль внешнюю политику Украины – мне кажется, у него подобные намерения в отношении стран Прибалтики и, может быть, других стран НАТО. Мы должны это иметь в виду в первую очередь, когда рассматриваем его войну против Украины. На мой взгляд, вывод из этого – это что мы должны помочь Украине больше, чем мы помогаем сейчас, хотя наша помощь масштабна», – сказал дипломат.

По его словам, США дают большую поддержку Украине, но не такую масштабную, как Британии в начале Второй мировой войны.

«Опять администрация, на мой взгляд, медленно осознала опасность российской внешней политики. Даже в начале октября Энтони Блинкен говорил, что важно иметь с Москвой стабильные и предсказуемые отношения. Безусловно, это всегда было нереально, но они думали об этом раньше. И с того времени они понимают, что у них есть настоящая российская проблема, но что делать с этой проблемой? Они очень медленно реагируют и не делают все, что нужно, чтобы защищать наши интересы», – заявил Хербст.