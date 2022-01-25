Американский политолог: Пока дело идет к большой войне

25.01.2022  13:57 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Шансы на предотвращение худшего сценария вокруг Украины становятся все меньше.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, в прошлом уроженец Киева, в 1976 году эмигрировавший в США.

Шансы на предотвращение худшего сценария вокруг Украины становятся все меньше. Об этом, передает корреспондент...

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По его словам, в 1990-2000-е годы главной целью американских стратегов на киевском направлении был разрыв исторических, экономических и культурных российско-украинских связей, а также добиться вступления Украины в НАТО.

«На эти задачи были выделены миллиарды долларов, но переформатировать сознание большинства украинских граждан не удавалось. Понадобился оранжевый майдан 2004 года, но и его результатов оказалось недостаточно. Тогда в феврале 2014 года на Украине при поддержке США и некоторых европейских стран произошел госпереворот», – напоминает автор.

Он убежден, что именно путч 2014 года привел к нынешнему кризису, который вполне может закончиться для мира катастрофическими последствиями.

«Пока продолжаются переговоры Москвы и Вашингтона, какие-то шансы избежать худшего сценария сохраняются, но, к сожалению, они незначительны, так как вероятность масштабной провокации достаточно высока. История знает много случаев, когда именно провокации приводили к вооруженным конфликтам, а беспрецедентная накачка Украины летальным и другим оружием подталкивает ее к именно к этому», – резюмирует Лозанский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вслед за США Япония призвала своих граждан срочно покинуть Украину.

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