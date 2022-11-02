Американский профессор: Я не знаю, как нам победить Россию

02.11.2022  15:49 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 632
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина
Новости Украины

Российское правительство необходимо судить за начало СВО на Украине и помощь Сирии, однако мешает фактор наличия у РФ ядерного оружия.

Об этом в ходе «киевского форума по безопасности» заявил профессор истории Чикагского университета Святого Лойолы Майкл Ходарковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российское правительство необходимо судить за начало СВО на Украине и помощь Сирии, однако мешает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Каким образом привести к ответственности Путина и его окружение? Может что-то вроде проведения нового Нюрнбергского процесса? Потому что мы видим, что они совершают военные преступления ежедневно на Украине так же, как делали это в Сирии.

Это страна, которая бряцает ядерным оружием, однако сейчас у меня нет ответа на этот вопрос, сейчас это дилемма. Если бы у России не было ядерного оружия, было бы намного легче с ней справиться. Но учитывая наличие ядерного оружия, это намного более проблемно», – заявил американский историк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть