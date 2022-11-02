Американский профессор: Я не знаю, как нам победить Россию

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Новости Украины

Российское правительство необходимо судить за начало СВО на Украине и помощь Сирии, однако мешает фактор наличия у РФ ядерного оружия.

Об этом в ходе «киевского форума по безопасности» заявил профессор истории Чикагского университета Святого Лойолы Майкл Ходарковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каким образом привести к ответственности Путина и его окружение? Может что-то вроде проведения нового Нюрнбергского процесса? Потому что мы видим, что они совершают военные преступления ежедневно на Украине так же, как делали это в Сирии.

Это страна, которая бряцает ядерным оружием, однако сейчас у меня нет ответа на этот вопрос, сейчас это дилемма. Если бы у России не было ядерного оружия, было бы намного легче с ней справиться. Но учитывая наличие ядерного оружия, это намного более проблемно», – заявил американский историк.