Американский журнал предлагает Украине признать потерю территорий – как Финляндия

«Хельсинки пришлось пожертвовать территорией ради автономии, но его гордость и процветание взлетели до небес», – пишет журнал Responsible Statecraft.

«Подобно начальной фазе российского вторжения на Украину, советские официальные лица предсказывали, что Хельсинки падет под натиском советских войск всего за три дня. Однако, несмотря на то, что Советы превосходили финнов в количестве солдат в три раза к одному, Хельсинки удалось сдерживать наступление Красной Армии более трех месяцев, нанеся чрезвычайно тяжелые потери вторгшимся силам. Хотя Финляндия в конечном итоге потерпела поражение и была вынуждена уступить около 11 процентов своей территории, финны одержали моральную победу… Финляндия стала единственной частью бывшей Российской империи, которая не была реинкорпорирована в Советский Союз при Ленине и Сталине», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Авторы материала при этом не объясняют, какой аргумент будет у России замораживать СВО на нынешних границах, учитывая, что все прежние договоренности с Западом как по Украине, так и по нерасширению НАТО оборачивались обманом Москвы.

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача части территории, хотя и очень болезненная, все же того стоит, если большая часть страны таким образом сохранит свою независимость и способность к экономическому и политическому развитию. Будем надеяться, что сила украинского национализма и жесткое и сплоченное сопротивление украинцев вторжению России также убедили Путина, как финское сопротивление убедило Сталина, что его цель превратить всю Украину в государство-сателлит России невозможна», – разглагольствуют авторы.