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10.11.2021 19:29
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Торговля, Украина, Цены, Экономика коллапса
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Аналитик: Продуктовые цены на Украине выше, чем в соседних странах

Новости УкраиныПотребительские возможности украинских граждан продолжают сокращаться при том, что цены на продукты питания в...

Потребительские возможности украинских граждан продолжают сокращаться при том, что цены на продукты питания в стране уже выше, чем в соседней Польше, где зарплаты гораздо выше.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно с коллегами мы делали аналитику и сравнивали цены на продукты питания в нашей стране и странах ЕС, и удивило следующее…

Мы настолько разогнались в росте цен, что, например, если пойти в Польше в такой же супермаркет как у нас, одной из сетей, которая там присутствует, то вы потратите более чем на 10% меньше, чем в Украине.

При том, что в Польше зарплата средняя в три раза больше, чем в Украине. Я уже не говорю об уровне цен в той же Белоруссии, где зарплаты на 20% выше, либо Испанию, где цены всего на 20% выше, чем в Украине, но уровень заработной платы выше – более чем в шесть раз.

Очевидно, что сегодня потребительские возможности украинских граждан стремятся к нулю. И в этом сегодня самая большая проблема», – сказал Игорь Чаленко.

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