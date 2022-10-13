Аналитик: Российские удары лишили Украину возможности маневра

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Новости Украины

Удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к тому, что Украина превратилась в импортера электроэнергии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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«Пока абсолютно непонятно, сколько подстанций и других энергообъектов выведено из строя, и как быстро их смогут восстановить. Но очевидно, что Украина из экспортера электроэнергии (Польша, Молдавия, Румыния и Словакия покупали ее у Киева на сотни миллионов долларов в месяц) превратилась в импортера. Второй момент: теперь будет намного сложнее удовлетворять спрос со стороны населения и предприятий, поскольку исчезла возможность для маневра. Пострадали в основном угольные и газовые ТЭС, которые, в отличие от АЭС, способны увеличивать или уменьшать объемы выработки, в зависимости от ситуации. Поэтому, скажем, в Киеве ввели график подачи электроэнергии — чтобы уровень потребления соответствовал уровню выработки», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

По его словам, «полностью обесточить Украину крайне сложно, поскольку для этого «нужны системные и долговременные, а не очаговые разрушения».

«Если одна станция выпадает, другая способна ее заменить. При этом первую могут восстановить буквально через сутки, как это уже не раз происходило. Хотя надежность и целостность электроснабжения, понятно, снижается», – говорит Юшков.

В свою очередь директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин назвал, кто более всего пострадает от прекращения экспорта электроэнергии с Украины.

«Прекращение экспортных поставок ударит не столько по Польше или Словакии, сколько по Молдавии, которая не так богата, — Да и речь идет о нескольких сотнях мегаватт, это небольшие объемы на самом деле. Ситуация никак не отразится ни на ценах на электроэнергию в Европе, ни на доходах украинской экономики», – отметил Пикин.