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06.10.2021 11:11 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Россия, США, Финансы, Экономика
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Аналитик: Ситуация в США становится «черным лебедем»

Нынешняя финансовая ситуация в Соединенных Штатах чревата крайне негативными последствиями для мировой экономики. Об...

Нынешняя финансовая ситуация в Соединенных Штатах чревата крайне негативными последствиями для мировой экономики.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, давая оценку заявлению президента Джо Байдена, предупредившего о возможном дефолте США. https://www.politnavigator.net/defolt-podkralsya-nezametno-gotovy-li-amerikanskie-senatory-na-samoubijjstvo-ssha.html

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«Своим мягким по форме, но жестким по сути заявлением Байден дал понять, что терпение у него заканчивается, что пора бы уже найти компромисс. На рыночных игроков давит совокупность обстоятельств. Вопрос госдолга напрямую связан с программой количественного смягчения, дальнейшая судьба которой прояснится на ноябрьском заседании Федрезерва.

Регулятор намерен ее сворачивать. Сейчас ФРС ежемесячно покупает финансовых активов на $120 млрд, причем две трети из этого объема составляет госдолг США, еще треть — ипотечные облигации. Сокращать покупки казначейских бумаг в условиях законодательной неопределенности с потолком госдолга — значит, идти на заведомый риск», – сказал эксперт «Независимой газете».

По его словам, ожидаемое решение ФРС (вкупе с неопределенностью вокруг лимита госдолга) чревато резким подорожанием доллара, что в свою очередь для ряда стран приведет к росту расходов по управлению госдолгом, а для компаний — расходов на обслуживание своих долгов.

Аналитик прогнозирует, что к концу года мир может получить цепочку дефолтов, как корпоративных, так и по наиболее уязвимым странам. Масленников считает, что «спусковой крючок для нового глобального кризиса взведен, остается только нажать на него».

Также он добавляет, что на ситуацию накладываются и серьезные проблемы в секторе недвижимости Китая (более 20% в ВВП страны), в частности, вероятное банкротство крупнейшего застройщика Evergrande, допустившего просрочку по последнему платежу.

Эксперт считает, что «эти два «черных лебедя» находятся пока в полете, и что они несут мировой экономике в своих клювах, остается гадать».

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