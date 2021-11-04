Антироссийская пропаганда не работает: Сельхозпроизводители Грузии ищут спасение в России

04.11.2021 13:56 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Уже 30 лет после распада Советского Союза все грузинские политики, возглавляющие страну, могут отличаться друг от друга характером, уровнем образования, даже политическими взглядами, но в одном они похожи друг на друга как близнецы. Все они в самозабвенном трансе отплясывают шаманские танцы вокруг священного костра русофобии.

Более 30 лет пропаганда ежедневно и ежечасно пытается вдолбить в головы людям мысль о том, что у Грузии никогда не было и нет «врага» опаснее, чем Россия, пытается лепить из северного соседа максимально отрицательный образ.

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Очевидно, эта пропаганда действует только на высшие эшелоны власти. Воздействия на низы, на то, что принято называть широкими народными массами, по истине мизерно. Прекрасным примером этому может служить грузинский регион Квемо-Картли. Это один из самых многонациональных районов страны. Рядом друг с другом вы можете встретить грузинские, азербайджанские, армянские, греческие, осетинские и другие села.

Получается так, что антироссийская пропаганда в действительности оказывается неэффективной. Сельское хозяйство Грузии, как и вся экономика в целом с момента распада СССР находится в состоянии затяжного тяжелого кризиса.

На рынки страны широчайшим потоком, вытесняя местных производителей хлынула сельскохозяйственная продукция из Турции, которой по причине перегруженности химическими компонентами, закрыта дорога на рынок Евросоюза.

Но и те, кто не оторвался от родной земли, даже в такой тяжелой ситуации нашли выход. Спасением для них, как это уже много раз бывало, стала «враг» и «оккупант» – Россия.

Ее емкий рынок пыталась заново открыть для страны правящая «Грузинская мечта», которая и победила на выборах благодаря обещаниям о нормализации отношений с Россией. Но, находясь под мощным давлением Запада и бдительной опекой «националов», выполнить обещанное не сумела.

И вот тогда простые сельчане, убедившись, что от политиков пользы никакой для них не будет, вспомнили старый, добрый лозунг, гласящий, что спасение утопающих, в первую очередь, дело рук самих утопающих.

По разным сведениям, в годы особой разрухи и политических кризисов из Грузии в Российскую Федерацию перебралось около двух миллионов человек. Немало среди них и выходцев из региона Квемо-Картли. Вот благодаря им у аграриев региона забрезжил свет в конце туннеля, появилась хоть какая-та надежда.

Очень многие уехавшие уже получили российское гражданство, достаточно благополучно обустроились на новом месте, но связей с земляками не прерывают.

Местная сельскохозяйственная продукция отличается не только высокими вкусовыми качествами, но и экологической чистотой. Главная задача заключается в том, чтобы довести ее до российского потребителя.

И вот тут в ход идет предприимчивость и народная смекалка. Счастливые обладатели российских паспортов приезжая на родину, закупают у своих земляков урожай на корню. Уже ранней весной осматриваются конкретные сады, поля, бахчевые площади и закупается их будущий урожай. Ясно, что предприниматели в какой-то степени рискуют. Никто ведь не может поручиться заранее, каким будет урожай картофеля или капусты, как созреют огурцы и помидоры, не пострадают ли от града вишня и черешня, персики и абрикосы.

Разумеется, многое зависит от добросовестности крестьянина–производителя. Заключив удачливую сделку вроде бы можно и расслабиться, позволить себе не слишком напрягаться в работе. Но ничего подобного не происходит.

Крестьяне слишком заинтересованы именно в российском рынке, который и поглощает большие объемы и платит щедро. Здесь принцип материального стимулирования и заинтересованности проявляется себя во всей красе. И страна «враг», страна «оккупант» для простых людей труда становится надежным деловым партнером, именно от которого, а не от пустопорожней болтовни продажных политиков, зависит благополучие труженика и его семьи.

«Родственник, который более 15 лет проживает в России позвонил к моему отцу и поинтересовался есть ли у нас в наличии капуста. Ответ был положительным. К тому моменту мы пока не приступали к сбору урожая. Мы обговорили финансовый вопрос, а после он сказал, что приедет через пару недель. Вот он и приехал… Нам понадобилось 3-4 дня, чтобы собрать урожай, рассортировать его и заполнить целую фуру. Уже на следующее утро он увез капусту в Россию», – рассказал Арман Гукасян.

«Националы», будучи у власти, именно эту связь и пытались прервать. Первым делом бесноватый Мишико Саакашвили закрыл огромную ярмарку в селе Эргнети. Там шла оживленная торговля.

Люди налаживали контакты друг с другом, обзаводились друзьями по разную сторону границы. Чем дальше, тем труднее было бы их заставить стрелять в друг друга. Логическим концом политики Саакашвили стала братоубийственная война августа 2008 года.

А пока нельзя не обратить внимание на один удивительный факт – в Квемо-Картли находятся азербайджанские села, грузинские и осетинские. Какие бы бури, межнациональные конфликты и войны не бушевали бы рядом, между соседями в селах никогда не было никаких конфликтов. Сплошь и рядом происходит когда предприниматель армянин закупает продукцию у азербайджанского крестьянина, а предприниматель азербайджанец у соседа армянина. Вот именно в этих отношениях надежда на будущее. Ведь дружба и труд всегда восстановят то, что было разрушено злобой и ненавистью.