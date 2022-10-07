«Авиация США с «Хаймарсами» на борту должна уничтожаться в воздухе» – политолог

Новости Украины

Чем меньше Украина будет иметь высокоточных вооружений на дальнем подступе, тем больше шансов у российской армии удержать оборону и перейти в контрнаступление.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил политолог, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир Козин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу с глубоким сожалением сказать, что мы пока не остановили качественный и количественный поток этих вооружений на Украину. Естественно, чем меньше будет Украина иметь поступающих вооружений наступательного характера, высокоточных, дальнобойных, на дальних подступах, то есть, когда эти виды вооружений перейдут границу НАТО-Украина, тем больше будет шансов удержать оборону в зонах соприкосновения на Донбассе и в южных двух областях – и перейти в контрнаступление. Если мы, пользуясь нашей формулировкой конституционной, не отрешим Владимира Зеленского от власти (я сейчас не будут говорить каким методом), тем больше, к сожалению, и дольше будет это военное противостояние. У меня есть твердое убеждение (я человек не военный, к тому же уже на пенсии, но слежу за этим в меру своей возможности внимательно), даже если мы вернемся на административную границу ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, к остальной части Украины, мы все равно не сможем вот так по щелчку пальца ее демаркировать, ее утвердить с остальной частью Украины. Если у власти останется ультранационалистическая, неофашистская, неонацистская, милитаристская хунта, которая с помощью США окопалась сейчас на Украине», – заявил Козин.

Он отметил, что военно-транспортная авиация США с «Хаймарсами» и ракетами к ним на борту – должна на Украине уничтожаться еще в воздухе, так же, как и платформы с танками, идущими из Польши, должны поражаться сразу после пересечения границы.

«Что касается «Хаймарсов» и их использования противоположной стороной, то здесь имеет большое значение не только количество самих установок шестиствольных, но и количество ракет, которые поставляются для них. В последнем решении США – это 75тыс. ракет только для «Хаймерсов». Почему они до сих пор не уничтожены на дальних подступах? Это обязательно надо делать. Военно-транспортная авиация США, которая привозит и «Хаймарсы», и ракеты к ним, она должна быть уничтожена в воздухе, как только войдет в украинское воздушное пространство. Танки на открытых платформах идут на огромной скорости из Польши. Почему они не уничтожаются в этот торжественный час? Это легко делать, легко делать. Это видно все», – недоумевает политолог.