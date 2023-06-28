Автохам из Севастополя, поглумившийся над местом боевой славы, отделался профилактической беседой

Любовь Смирнова.  
28.06.2023 17:52
  (Мск) , Севастополь
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Д.Б., Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь, Транспорт


Севастопольские полицейские после публикации в соцсетях нашли водителя внедорожника, припаркованного на ДОТе времён Великой Отечественной войны.

Стоянку для своего джипа на памятнике организовал местный житель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастопольские полицейские после публикации в соцсетях нашли водителя внедорожника, припаркованного на ДОТе времён Великой...

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Поскольку на видео, сделанном возмущенными хамством и неуважительным отношением к истории города-героя севастопольцами, были видны номерные знаки, установить владельца не составило труда. Правоохранителей автовладелец заверил, что сделал это не намеренно, и впредь такого не повторится.

«Полицейскими была проведена профилактическая беседа с автовладельцем о недопустимости подобной деятельности. Кроме того, сотрудниками УМВД России по Севастополю будет подготовлено письмо в профильное ведомство правительства города об установке информационных табличек у севастопольских ДОТов во избежание подобных инцидентов», – сообщили в полиции Севастополя.

P.S. Уже после выхода новости пришло сообщение Следственного комитета:

«Поручено незамедлительно подключиться к выяснению обстоятельств данного инцидента.

В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, истребованы материалы УМВД России по г. Севастополю и дана оценка действиям водителя, выразившего своими действиями явное неуважение к символам воинской славы России, памяти защитников Отечества.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение».

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