Автохам из Севастополя, поглумившийся над местом боевой славы, отделался профилактической беседой

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Севастопольские полицейские после публикации в соцсетях нашли водителя внедорожника, припаркованного на ДОТе времён Великой Отечественной войны.

Стоянку для своего джипа на памятнике организовал местный житель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поскольку на видео, сделанном возмущенными хамством и неуважительным отношением к истории города-героя севастопольцами, были видны номерные знаки, установить владельца не составило труда. Правоохранителей автовладелец заверил, что сделал это не намеренно, и впредь такого не повторится.

«Полицейскими была проведена профилактическая беседа с автовладельцем о недопустимости подобной деятельности. Кроме того, сотрудниками УМВД России по Севастополю будет подготовлено письмо в профильное ведомство правительства города об установке информационных табличек у севастопольских ДОТов во избежание подобных инцидентов», – сообщили в полиции Севастополя.

P.S. Уже после выхода новости пришло сообщение Следственного комитета:

«Поручено незамедлительно подключиться к выяснению обстоятельств данного инцидента. В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, истребованы материалы УМВД России по г. Севастополю и дана оценка действиям водителя, выразившего своими действиями явное неуважение к символам воинской славы России, памяти защитников Отечества. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение».