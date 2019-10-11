11.10.2019
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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«Азов» попытался с боем прорваться на позиции ВСУ в Донбассе

В ночь с 10 на 11 октября в районе поселка Новогнатовка произошла вооруженная стычка бойцов полка Нацгвардии «Азов» с подразделениями ВСУ.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Националисты пытались с боем проехать через блокпост с целью выхода к передовым позициям вооруженных формирований Украины. В результате перестрелки понесли потери обе стороны конфликта. По имеющейся у нас информации, один националист убит, двое ранены, потери силовиков составили трое убитыми и двое ранеными», – рассказал представитель оборонного ведомства.

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