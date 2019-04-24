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24.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
politics, Донбасс, Мнение, Украина
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Бабицкий: Путин взял Донбасс под защиту

Подписав указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР, президент России Владимир Путин выразил скепсис относительно нового курса украинской власти.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал российский журналист Андрей Бабицкий.

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«Все ожидали чего-то подобного, слухи о раздаче паспортов ходят уже полтора месяца. Я думаю, что Путин этим самым показывает, что он не сильно верит, что политический курс Украины изменится. Он берет, по сути дела, Донбасс под защиту. Поскольку здесь будут проживать российские граждане, то Россия получит право обеспечить им защиту самым решительным способом», – считает он.

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