Байден поставил на Украину спеца по «соросятам» и своим бизнес-интересам

08.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Джордж Кент назначен временным поверенным в Киев, поскольку он занимался созданием на Украине инфраструктуры американского влияния через вертикаль антикоррупционных органов и был причастен к бизнес-интересам семьи Байденов.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели, что президент Трамп старался вообще вопросами Украины не заниматься по договоренности с Путиным. Но демократы более в этом вопросе агрессивные. Я напомню, что Кент был, по сути, таким вторым послом, он курировал все процессы работы со всеми этими гранатовыми активистами, создание антикоррупционных органов с 2014 года. Это был тот человек, которому все эти так называемые условные соросята постоянно ходили докладывали, с которым все они советовались. Поэтому логично, что временным поверенным назначен человек, который работал при Обаме, когда Байден был вице-президентом, поскольку Байден в качестве вице-президента тесно сотрудничал здесь в Украине по бизнес вопросам, он Кенту доверяет. То есть, в Украине нужен посол – человек, которому доверял бы Байден, который мог бы доносить какие-то месседжи из Вашингтона, и Кент подходит на эту должность», – резюмировал Корнейчук.