Байден уверенно ведёт Украину к поражению – Табах

Вадим Москаленко.  
21.02.2024 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Президент США Джо Байден и его команда не хотят победы Украины, а просто используют её в политических и финансовых целях.

Об этом в эфире интернет-канала «Daily Europe Online» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден и его команда не хотят победы Украины, а просто используют...

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«Байден не хочет вам давать снаряды, он не хочет чтобы вы победили. Он не хотел, чтобы вы воевали, когда Пригожин шёл на Москву, чтобы вы остановили войну. А когда всё стабилизируется – можете продолжать.

Почему увели посольство, почему дали вам три дня? Почему повысили цены на нефть, и так далее? Почему увели весь наш флот с Чёрного моря?

И почему всё время идёт пропаганда, что они – ваши друзья, а эти вас вовлекли в нашу политику, вы приняли их позицию, и они вас используют», – сказал Табах.

Он уверен, что Украина уже фактически проиграла, потому что оказываемой Западом «помощи» наверняка не хватит.

«Они не хотят, чтобы вы победили. Не хотят, чтобы вы проиграли, но и не хотят, чтобы вы победили. Но в конце концов вы проиграете, потому что в конце концов идёт перемалывание ваших войск, они не могут воевать без оружия, чего тут непонятного», – добавил офицер.

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