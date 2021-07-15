Байден заставит Зеленского перетрясти правительство изощрённым способом

15.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

После визита президента Украины Владимира Зеленского в США на Украине начнутся кадровые перестановки в правительстве.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, масштабные кадровые перестановки в правительстве возможны после визита Зеленского США. Вот тогда, когда Зеленский поймёт, в какой ситуации он находится, тогда, когда прояснится концепция нового сотрудничества, новая модель взаимодействия с США – а это будет новая модель взаимодействия с США – вот тогда будут перестановки правительства. Будет другое правительство для реализации других задач», – сказал политолог.

Американцы не будут рекомендовать назначать конкретных людей на должности, поскольку они всегда перекладывают эту ответственность на украинские власти.

«Американские партнеры очень редко дают списки, они в основном говорят, что вот там и там неэффективно, там и там проблема. Это наши берут списки – «кто вас устроит?»

Это точно так же, как с Международным валютным фондом – мы сами просим этот ярлык, нам его никто не навязывает. Им это очень неудобно, потому что они понимают, что это за гранью, они понимают, что в конечном итоге – это играет против их интересов, потому что это становится известно, и все говорят – «а, вот прямое американское управление!». И всё, что делают наши коррупционеры, ложится ответственностью на американских товарищей», – отметил Руслан Бортник.