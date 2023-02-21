Бахчисарай помогает добровольцам батальона им.Судоплатова

Город Бахчисарай активно помогает добровольческому батальону имени Павла Судоплатова в Запорожской области.

Об этом в эфире марафона «Все для победы» на канале «Крым 24» сообщил глава администрации Бахчисарая Дмитрий Скобликов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажу о том, что постоянно пытаются делать какие-то вбросы, но это всё не более, чем фейк. Всё же строится на обычных живых примерах, которые существуют и за которыми далеко ходить не надо. Если брать конкретно Бахчисарай, то два моих помощника сейчас активно помогают именно добровольческой организации «Батальон имени Судоплатова» Запорожской области. Помощь оказывается постоянно – от закупки военной формы, ремонта техники и так далее. Это просто живой пример, которым можно показать ту ситуацию, которая есть», – отметил он.

По словам Скобликова, Украину подводит разделение по национальным квартирам единого русского народа.

«Смотрю новости с украинской стороны, они очень пытаются выхватить какой-то народ. Вот у них там новое веянье, почему-то их цепляют буряты. Но эти люди, наверное, скупы разумом, если думают, что мы в России делим своих людей по национальности – мы все жители одной большой страны, и город Бахчисарай тому подтверждение», – указал глава администрации.

Он сообщил, что что в Бахчисарае в скором времени будет установлен мемориал погибшим в СВО бойцам.

«У нас готов эскиз будущего мемориала, к сожалению, у нас тоже в городе есть погибшие в ходе СВО, – И у нас есть такая «Аллея славы», на которой будет отдельный мемориал стоять. Что касается школ, то неоднократно участвовал и проводил лекции в старших классах. И хочу сказать, что был приятно удивлен тем, что молодое поколение 14-15 лет очень интересуются темой СВО и прекрасно понимают, что там происходит, почему это идёт. Никакой подмены понятий у них не существует. Всё-таки, наверное, наша программа работает правильно».