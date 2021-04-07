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08.04.2021, Ивано-Франковск , Тарас Стрельцов
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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Бандеровское государство обрекло обитателей «Бандеровского схрона» на жалкое существование

Новости Украины

Свой пятилетний юбилей реабилитационный центр для украинских боевиков «Бандеровский схрон» на Ивано-Франковщине встречает в нищете и нужде.

Об этом говорится в сюжете местного областного телеканала «Галичина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они изготавливают деревянные игрушки и жарят кофе, и этим зарабатывают на жизнь. Люди, которые прошли через ад войны и встретили жизненные трудности, сейчас на реабилитации в доме ветеранов в селе Клубивцы. Сергей Дорош родом из Хмельницкого с основателями «Бандеровского схрона» познакомился ещё на майдане», – сказали в сюжете.

Дорош и другие «ветераны» рассказал, что реабилитация в компании единомышленников за монотонной, напоминающей медитацию работой, очень благоприятно действует на людей, которых вырвали из привычного способа фронтовой жизни.

В сюжете рассказали, что сейчас ежедневное содержание одного такого «ветерана» составляет более 300 гривен, а средств нет. В прошлом году из областной казны им выделили около 290 тысяч гривен, а в этом году помощи от государства ещё не было.


Однако жители «схрона» не особо и рассчитывают на бюджет и существуют за счёт продажи деревянных поделок и жарят кофе «Кава из схрона».

Тому, кто не хочет делать брелки, значки и статуэтки, дают столярную работу. В то же время «ветераны» мечтают организовать ещё и гончарню и ткачество, однако ресурсов не хватает.

«Это не интересно ни обществу, ни власти не интересно. Приедете, поживите у нас с неделю, с теми людьми, которые, извините, прикрывали вас, когда вы сладко спали. Не хотите, то хотя бы возьмите – помогите», – жаловался один из основателей центра.

Отмечается, что «ветеранам» фактически приходится выживать. Так как, по их словам,  даже у тех, кто всегда им помогал, кончаются деньги из-за кризиса, вызванного пандемией. А больше брать деньги негде – подытожили в сюжете.

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