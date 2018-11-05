Банки Ирана отключили от SWIFT. На очереди Россия?

06.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Несколько банков Ирана в понедельник оказались отключены от международной системы платежей SWIFT.

В распространенном пресс-релизе SWIFT говорится о «приостановке обмена сообщениями».

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Следует напомнить, что ранее Запад угрожал России отключением от SWIFT во время активной фазы военного конфликта в Донбассе, когда ополчение было готово вернуть контроль над Мариуполем, захваченным украинской армией.

В настоящий момент от SWIFT отключены российские банки, работающие в Крыму. Система также не работает с обладателями паспортов с крымской пропиской.

Представители российских банков (в частности, «Альфы») не так давно заявляли об окончании тестирования блокчейн системы, которая, вероятно, рассматривается, как альтернатива SWIFT.

Отметим, что Китай уже давно сформировал собственную систему платежей – как внутренних, так и внешних.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне представители правительства Украины заявили, что Запад готов усилить санкции против России за проведение выборов в ЛДНР без согласования с Киевом.